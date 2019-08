Ammerland In der Fußball-Kreisliga suchen die meisten Ammerländer Teams noch nach ihrer Form. Nach drei Spieltagen stecken gleich vier der sechs Ammerländer Teams im Tabellenkeller fest. Um einen kompletten Fehlstart zu vermeiden, müssen nun Punkte her.

Besonders im Fokus steht daher das Duell des TuS Lehmden und der SG Elmendorf/Gristede am Freitagabend um 19.30 Uhr. Für beide Teams setzte es am vergangenen Wochenende deutliche Niederlagen. Nun sind also im direkten Duell Reaktionen gefragt. Vor allem TuS-Spielertrainer Nils Geveshausen, der mit seiner Mannschaft zuletzt in zwei Spielen zehn Gegentore hinnehmen musste, hat seine Mannschaft vor dem wichtigen Spiel noch einmal eingenordet.

Ähnlich bescheiden sieht die Lage derzeit beim zweiten Team aus der Gemeinde Rastede, dem FC Rastede II, aus. Die Löwen warten noch auf den ersten Saisonpunkt, haben aber auch erst zwei Partien gespielt. Am Freitag um 19.30 Uhr bekommen es die Rasteder mit dem ESV Wilhelmshaven zu tun. Die Wilhelmshavener hingegen haben mit zwei Siegen aus zwei Spielen den perfekten Start erwischt.

Die Toppartie des Spieltags findet am Sonntag um 11 Uhr statt. Der SV Eintracht Wiefelstede tritt dann auswärts bei Frisia Wilhelmshaven II an. Die Gastgeber stehen derzeit mit neun Punkten aus drei Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz. Auch die Wiefelsteder sind mit sechs Punkten aus drei Partien ordentlich gestartet und wollen sich nun in der Spitzengruppe festsetzen.

Ebenfalls am Sonntag im Einsatz ist der VfL Bad Zwischenahn. Um 15 Uhr erwartet der VfL in Rostrup den Tabellenführer FC Nordenham. Die Ammerländer blieben bislang hinter ihren Möglichkeiten zurück. Nach dem Auftaktsieg gegen SW Oldenburg (3:1) setzte es für die Zwischenahner um Trainer Helge Hanschke zwei Niederlagen in Folge. In acht nehmen müssen sich die VfLer besonders vor der starken Nordenhamer Offensive (19 Tore).