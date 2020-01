Ammerland Einige Jugendfußballteams aus dem Ammerland sind bereits in die Hallensaison gestartet. An diesem Wochenende werden nun in Oldenburg die ersten Kreismeistertitel in verschiedenen Jugendklassen ausgespielt. Doch nicht nur der Kreismeistertitel spornt die Teams an. Zusätzlich ermöglicht der Sieg bei den Kreismeisterschaften einen Start auf Bezirksebene.

Darüber können sich bereits die C-Juniorinnen der JSG FriEdA freuen. Der Ammerländer Bezirksligist konnte sich bereits im Dezember als Zweiter in der Vorrunde einen Platz im Teilnehmerfeld sichern. Der Titel wird am 2. Februar in Osnabrück ausgespielt.

• A-Junioren

Gespielt wird am Sonntag, 19. Januar, ab 14 Uhr in der Sporthalle an der Brandenburger Straße in Oldenburg. Die Teams treten im Modus jeder gegen jeden an, der Kreismeister fährt zu den Bezirksmeisterschaften, die am 9. Februar in Goldenstedt ausgetragen werden.

Aus dem Ammerland sind die JSG AGA, die JSG Westerstede und die SG Friedrichsfehn/Petersfehn dabei. Sie treffen auf GVO Oldenburg, den TuS Eversten und die JSG Abbehausen/Nordenham.

• B-Junioren

Bereits an diesem Sonntag sind die B-Junioren in der Sporthalle am Heidbrook in Wechloy aktiv. Ab 14 Uhr spielen die acht Teams in zwei Vierergruppe. Die Teams, die die Vorrunde auf den ersten beiden Plätzen abschließen, kommen ins Halbfinale. Aber nur der Turniersieger schafft es zu den Bezirksmeisterschaften, die am 2. Februar in Goldenstedt ausgetragen werden.

In Wechloy starten in der Gruppe A die JSG AGA, der FSV Jever, die JSG Nordenham/Abbehausen und der TuS Eversten. Die Gruppe B bilden die JSG Westerstede, der TuS Eversten II, der JFV Varel und die JSG Nordenham/Abbehausen III.

• C-Junioren

Auch die C-Junioren tragen ihre Titelkämpfe an diesem Sonntag in Wechloy aus. Die ersten Duelle beginnen um neun Uhr. Gespielt wird auch in dieser Altersklasse in zwei Vorrundengruppen mit jeweils vier Teams. Die Teams, die die Vorrunde auf den ersten beiden Plätzen abschließen, kommen ins Halbfinale. Nur der Kreismeister schafft es zu den Bezirksmeisterschaften, die am 1. Februar in Goldenstedt stattfinden.

Aus dem Ammerland ist lediglich die SG Friedrichsfehn/Petersfehn dabei, die in der Gruppe B auf den JFV Varel II, SW Oldenburg II und den SV Ofenerdiek trifft. In der Gruppe A spielen die JSG Wilhelmshaven, der Post SV Oldenburg, SW Oldenburg und der SV Ofenerdiek II.

• B-Juniorinnen

Bei den B-Juniorinnen werden die Teilnehmer an den Bezirksmeisterschaften in drei Vorrundengruppen ermittelt. Jeweils die besten beiden Teams der Gruppen schaffen es in die Endrunde. In dieser Altersklasse wird jedoch kein Ammerländer Team teilnehmen. Eigentlich sollten die Fußballerinnen der SG FriEdA an diesem Sonntag in Hesel in der Gruppe C antreten und dort auf den SC BW Papenburg, die SG TiMoNo, den TuS Büppel und die SVG Aurich treffen. Doch die Ammerländerinnen sagten ihre Teilnahme an dem Turnier vorzeitig ab.