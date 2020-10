Fußball: Teams in Derbys unter Zugzwang

Ammerland Gleich zwei Ammerland-Duelle stehen an diesem Freitag in der Südstaffel der Fußball-Kreisliga auf dem Spielplan. Dabei stehen vor allem der SSV Jeddeloh II und die SG Elmendorf/Gristede bereits unter Zugzwang. Die Jeddeloher müssen um 19.30 Uhr beim TV Metjendorf antreten. Die Regionalliga-Reserve musste in zwei Partien stets in veränderter Aufstellung auflaufen und kassierte klare Niederlagen. Die Metjendorfer hingegen sammelten sechs Punkte in vier Partien.

Auch die SG Elmendorf/Gristede wartet noch auf den ersten Saisonpunkt. Daher ist ein Sieg an diesem Freitag um 20 Uhr gegen den VfL Bad Zwischenahn im Derby fast schon Pflicht, um den Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu groß werden zu lassen.

Auswärts muss am Samstag der FC Rastede II antreten. Die Löwen, die in der Vorwoche bei der 0:2-Niederlage gegen den TV Metjendorf vor allem mit der eigenen Chancenauswertung haderten, bekommt es nun mit dem FC Ohmstede zu tun. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Rennplatzstraße.

In der Nordstaffel will der SVE Wiefelstede seine Tabellenführung verteidigen. Nach vier Spieltagen stehen die Ammerländer mit acht Punkten auf Rang eins. Den dritten Saisonsieg peilt Team um Trainer Mario Anderer im Auswärtsspiel an diesem Sonntag um 15 Uhr beim bisher noch punktlosen FC Nordenham an.