Handballer Starten In Saison: Edewecht vor Start in Oberliga-Quali in guter Form

Ammerland Bereits an diesem Wochenende starten die ersten Jugendhandballer aus dem Ammerland in ihre ersten Qualifikationsspiele zur Ober- und Landesliga.

• A-Junioren

An diesem Sonntag beginnt für die A-Junioren des VfL Edewecht die Qualifikation für die Oberliga. Ihr erstes Spiel tragen die Edewechter um 14 Uhr bei TuRa Marienhafe aus. Zufrieden zeigte sich derweil VfL-Trainer Knut Trepper, dessen Team sich in sämtlichen der bisher fünf Vorbereitungspartien gegen Landes- und Oberligisten erfolgreich durchsetzen konnte. „Allerdings müssen wir noch konsequenter beim Torabschluss werden“, sieht Trepper vor allem im Angriff noch Steigerungspotenzial, während er mit der Deckung schon weitestgehend zufrieden war.

Die Edewechter sind zwar bereits für die Landesliga qualifiziert, wollen nach dem knappen Scheitern in der Vorsaison diesmal als erstes Ammerländer Team überhaupt den Sprung in die höchste niedersächsische Jugendspielklasse schaffen. „Ich denke, unser 2002er-Jahrgang, den wir in den vergangenen zwei Jahren aufgebaut haben, ist jetzt soweit“, glaubt Trepper, auch wenn die Gruppenkonstellation mit zwei Auswärts- und nur einer Heimpartie sicher keine leichte ist.

• C-Junioren

Bereits am Samstag startet die TSG Westerstede in ihre erste Partie der Landesliga-Qualifikation. Die TSG erwartet um 16 Uhr in der Sporthalle an der Norderstraße den TV Georgsmarienhütte. In der Fünferstaffel, in der auch die SG Friedrichsfehn/Petersfehn antritt, müssen die Ammerländer einen der ersten drei belegen, um den Sprung in die Landesliga zu schaffen.

• A-Juniorinnen

Mit Heimspielen starten die beiden Ammerland-Teams in dieser Altersklasse in die Fünferstaffel ihrer Landesliga-Qualifikation. An diesem Samstag erwartet die SG Friedrichsfehn/Petersfehn um 16.30 Uhr in Friedrichsfehn den TvdH Oldenburg. Einen Tag später hat der VfL Edewecht um 15.30 Uhr die HG Jever/Schortens in der Sporthalle am Breeweg zu Gast.