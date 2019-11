Ammerland Jubel in Rastede und beim TV Apen: In den Tischtennis-Ligen auf Bezirksebene konnte einige Ammerländer Teams punkten.

Hundsmühler TV II - FC Rastede 8:8. Die Rasteder haben ein Lebenszeichen gesendet und den ersten Punkt erspielt. Das Spiel begann aber mäßig aus Rasteder Sicht, denn nur Jörn Ksinsik/Tim Diekhof punkteten. Hundsmühlen ging so mit 3:1 in Führung, doch eine Serie von vier Siegen in Folge durch Ksinsik, Diekhof, Rudi Albrecht und Sören Bödeker brachte die Gäste in Führung. Bis zum 6:6 holte der FC zwar nur einen Sieg aus vier Spielen durch Ksinsik, doch blieben die Gäste im Spiel. Spätestens nachdem Albrecht und Steffen Schneider zum 6:8 gepunktet hatten, waren die Ammerländer nah am Sieg. Doch ein weiterer Sieg gelang nicht.

Hundsmühler TV III - TSG Westerstede 8:8. In Hundsmühlen führte die TSG zur Hälfte der Partie durch Daniel Sparding (2), Henrik Schmidt, Konstantin Erbes, Steffen Weiers und das Doppel Schmidt/Andre Claaßen noch mit 6:4. Mit drei Siegen in Folge ging Hundsmühlen in Führung, doch Weiers und Erbes mit ihren zweiten Siegen hielten die Westersteder Hoffnungen aufrecht. Im Schlussdoppel hatten Sparding/Weiers bei einer 2:1-Satzführung den Sieg schon vor Augen, doch die Sätze vier und fünf gingen jeweils mit 11:9 an Hundsmühlen.

SW Oldenburg IV - TuS Ekern 9:4. Der Tabellenzweite ging schon mit 7:1 in Führung, ehe Ekern durch Marten Scholz, Pascal Ettmann und Paul Tonn noch verkürzen konnte. Zu mehr langte es dann gegen die favorisierten Gastgeber aber nicht.

• Bezirksklasse

TuR Eintracht Sengwarden II - TV Apen 7:9. Der Aufsteiger spielt weiterhin eine gute Rolle in der neuen Spielklasse und steht auf Rang zwei. Ein hart umkämpfter Fünf-Satz-Erfolg von Henning Hartmann zum 4:2 und weitere Punkte durch Martin Siemers, Kai Bruns und Christian Schliep zum 4:5 brachten Apen erstmals in Front. Etwas überraschend musste Hartmann anschließend seine erste Einzelniederlage der Saison hinnehmen. Nicole Meyer war noch einmal erfolgreich, doch mit zwei Fünf-Satz-Siegen zum 7:6 sah es nicht gut aus für Apen. Bruns und Schliep holten jedoch die Führung zurück und schließlich behielten Hartmann/Meyer auch im Schlussdoppel die Nerven und besiegelten mit ihrem Erfolg den 9:7-Sieg.

TSG Westerstede II - TuS Sande III 5:9. Die TSG musste sich in allen drei Eingangsdoppeln geschlagen geben und lag auch beim 3:6 noch deutlich zurück. Erneut Claaßen sowie Jens-Uwe Hock punkteten noch für Westerstede, Sande aber brachte den Vorsprung nach Hause.

SG Cleverns-Sandel - TSG Westerstede II 9:3. Auch die zweite Partie ging für die TSG verloren. Da im ersten Einzeldurchgang nur Palmtag und Hock punkteten, hieß es 2:7 aus Westersteder Sicht. Claaßen konnte sein zweites Einzel noch für sich entscheiden, doch die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen.

• Bezirksklasse OL

Tura Oldenburg - TuS Wahnbek 8:8. In Oldenburg sah es lange nicht nach Zählbarem für die Gäste aus. Nach einem guten Start in die Doppel und Punkten von Detlef Wefer/Werner Borchers und Maximilian Lindner/Carsten Rosteck übernahmen die Gastgeber mit fünf Siegen in Folge die Führung. Auch beim 7:4 gab Wahnbek nicht auf. Kevin Schumacher sowie Rosteck punkteten zum 8:6. Lindner erkämpfte mit seinem zweiten Sieg das Schlussdoppel. Hier behielten Lindner/Rosteck die Ruhe.

TuS Wahnbek - Elsflether TB II 9:6. Nach einem 3:3-Zwischenstand durch Borchers/Schumacher und Wefer/Andre Loboda sowie Wefer im Einzel konnte Elsfleth noch postwendend ausgleichen. Den entscheidenden Vorsprung erspielte sich Wahnbek durch Rosteck, Loboda und Lindner, die zum 6:3 erfolgreich waren. Schumacher sowie erneut Loboda und Lindner erzielten die nötigen Zähler zum 9:6.