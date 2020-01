Ammerland Eine Woche vor dem Rückrunden-Auftakt in den Tischtennis-Ligen kürten die Ammerländer Spieler bereits ihre Kreispokalsieger. Für die Vorjahressieger blieb in den Männerklassen B, C und D nur der zweite Platz. Eine klare Angelegenheit war nur das Finale bei der Männer-F-Klasse.

• Männer B (Bezirksliga) Männer B ( Bezirksoberliga

TSG Westerstede - FC Rastede 4:3. Im Vorjahr hatten sich die Rasteder noch den Titel geschnappt. Den ersten Einzeldurchgang hatten die klassentieferen Kreisstädter mit 2:1 für sich entschieden, als Daniel Sparding und Konstantin Erbes punkteten, während Stefan Bruns für Rastede erfolgreich war. Dafür schafften Bruns und Tim Diekhof im Doppel den Ausgleich für Rastede, so dass vor dem zweiten Einzeldurchgang wieder alles offen war. Sparding für Westerstede und Frithjof Ammermann für Rastede sorgten für das 3:3, so dass die letzte Partie zwischen Hendrik Schmidt und Tim Diekhof entscheiden musste. Letztlich setzte sich Schmidt in vier Sätzen durch und bescherte Westerstede so den Pokalerfolg.

• Männer C (1. und 2. Bezirksklasse)

TSG Westerstede II - SSV Jeddeloh 4:1. Sören Münch sorgte im ersten Einzeldurchgang für einen Sieg der Jeddeloher, dies sollte jedoch der einzige bleiben. Rolf Claaßen (2), Jens-Uwe Hock und das Doppel Hock/Daniel Palmtag setzten sich für Westerstede durch.

• Männer D ( Männer D ( Kreisliga

FC Rastede III - TuS Ekern III 4:0. Das Ergebnis sieht klarer aus, als es der Spielverlauf tatsächlich war. Alle fünf Spiele wurden erst im fünften Satz entschieden und jedes Mal setzten sich die Rasteder durch. So freuten sich Dennis Richter, Stefan Schulte und Jan Rimkus über den Sieg.

• Männer E (1. bis 3. Kreisklasse)

FC Rastede IV - SSV Jeddeloh III 4:3. Die Löwen entschieden die Partie gegen Jeddeloh erst im finalen Spiel. Christian Reich und Andreas Claus brachten Jeddeloh 2:0 in Führung, Dion Vowinkel und das Doppel Thomas Kuhn/Patrick Prygoda glich postwendend aus. Erneut Claus machte das 2:3, ehe Vowinkel zum 3:3 egalisierte. Im entscheidenden Spiel holte dann aber Prygoda mit einem klaren Drei-Satz-Erfolg den Titel für die Löwen.

• Männer F

TuS Augustfehn II - TSG Husbäke II 4:0. Eine klare Angelegenheit war die Partie zwischen dem TuS Augustfehn II und der TSG Husbäke II. Markus Adomeit, Noah Spreda und Nils Liesegang setzten sich für Augustfehn durch und behielten, anders als in der Liga, gegen Herbstmeister Husbäke die Oberhand.