Fußball: Aper Plätze trotz Krise in Top-Zustand

Apen Im Normalfall ist der Spielplan im Fußballamateurbereich in den Monaten März und April vollgestopft mit Spielterminen. Die jeweilige Saison kommt aus der Winterpause und Nachholspiele aufgrund von wetterbedingten Platzsperrungen aus den Wintermonaten warten auf ihre Austragung. Doch im Frühjahr 2020 steht die Saison aufgrund der Coronakrise still. Für zwei Monate rollte kein rundes Leder mehr über die Plätze, seit Montag dürfen die Teams in Niedersachsen wieder unter strengen Auflagen in den Trainingsbetrieb starten.

Eine ungewohnte Zeit erlebte zuletzt auch Schweer Meyer. Er ist Platzwart beim TV Apen. Er berichtet, dass die Coronakrise seine Arbeit auf dem Sportplatz nicht wirklich durcheinanderwirbelt. „Wenn wir es positiv sehen wollen, dann kann man natürlich sagen, dass sich der Platz jetzt erholt“, scherzt der Aper Greenkeeper, berichtet aber, dass der Platz diese Pause eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte: „Wir hatten einen sehr milden Winter, wodurch der Platz nicht wirklich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zudem wollen wir doch alle, dass hier so schnell wie möglich wieder Fußball gespielt werden kann.“

Platz im guten Zustand

Der Platz im Aper Festungsstadion befindet sich bereits in einem sehr guten Zustand. Meyer erklärt, dass es im Frühling allgemein eher ruhiger für ihn zuginge. „Die intensive Rasenpflege findet im Sommer statt. Im Frühjahr wird der Platz zweimal pro Woche gemäht. Die Kanten müssen extra geschnitten werden. Zudem dünge ich den Platz, damit er dann bis zum Sommer richtig schön dicht wird und sich wie ein Teppich anfühlt. Sonst geht es eher darum, Arbeiten um den Platz herum zu erledigen. Ob nun Spielbetrieb herrscht oder nicht, spielt dabei keine Rolle“, sagt Meyer. Lediglich das Kreiden der Spielfeldlinien würde aktuell wegfallen.

Doch wird der Platz in den nassen Wintermonaten nicht stark beschädigt? „Ja, natürlich. Aber deshalb gibt es ja auch die wetterbedingten Sperrungen. Aber dies bedeutet für mich keine höhere Arbeitsbelastung. Auf einem nassen Rasen kann man keine Arbeiten vollbringen“, erklärt der ehemalige Inhaber einer Baumschule.

Arbeit vorgezogen

Trotz dessen, dass die meiste Arbeit im Sommer erledigt wird, nutzte Meyer die Ruhepause, um den Aper Platz bereits gründlich zu striegeln. „Dadurch lockere ich den Rasen und verhindere eine Unkrautbildung“, erklärt der Profi, der diese Arbeit sonst eher erst nach Saisonende schafft. Nun ist aber die Zeit aufgrund des fehlenden Spielbetriebs bereits da.

Als langjähriger Golfspieler nimmt Meyer sich die Rasenpflege der Golfplätze als Vorbild für das Aper Grün. „Im Juni werde ich den Platz aerifizieren, also auflockern. Dadurch wird der Rasen gelüftet und fängt wieder an aktiv zu werden. Zudem kommt Kalkmergel und Quarzsand in den Platz. Damit er für die neue Saison perfekt präpariert ist“, fachsimpelt Meyer. Ähnlich wird es auch auf den Golfanlagen gemacht. Meyer gibt somit trotz der Coronapause und der damit verbundenen Ruhepause für den Platz alles. Und das werden ihm die Fußballer des TV Apen danken, wenn sie in den nächsten Wochen ihre ersten Trainingseinheiten auf den gut gepflegten Plätzen im Festungsstadion absolvieren können.