Apen Die Aper Sporthalle ist in die Jahre gekommen. Mängel wie das undichte Hallendach, defekte Jalousien und eine schlechte Beleuchtung machen ein einwandfreies Training nicht mehr möglich. Welche Sportarten müssen unter den Bedingungen leiden und wie soll der Anbau aussehen?

„Die aktuellen Mängel wie den Wasserschaden am Dach tragen wir in ein Buch ein. Dies wird dann von dem Facility-Manager gecheckt, wobei bisher nichts passiert ist“, sagt Sven Weerda vom TV Apen.

Die Hallenspielfläche ist wegen der quadratischen Form von 30 mal 33 Metern für Fußball und Handball ungeeignet. Die Felder sind zu kurz beziehungsweise zu schmal für Ligaspiele. An einem regelmäßigen Hallen-Spielbetrieb nimmt lediglich die Tischtennistruppe des TV Apen teil.

Des Weiteren sind Kurse, wie Kinder- und Babyturnen, die Herzsportgruppe und Tanzkurse wöchentliche Veranstaltungen. Jedoch ist die Halle stark ausgelastet, sodass eine Erweiterung des Kursangebots kaum möglich ist. Die fünf Vorstandsmitglieder des TV Apen brachten nun einen Anbau ins Spiel. „Wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz“, berichtet Maik Janßen, Vorstandsvorsitzender des TV Apen. Die Sporthalle wurde in den 1980er Jahren das letzte Mal saniert.

Die alte Halle bekam damals einen Anbau. Aktuell, knapp 39 Jahre später, ist fordert der TV Apen einen weiteren Anbau. Hallenzeiten sind in der Sporthalle Apen besonders in der Nachmittagszeit stark nachgefragt. Von Montag bis Freitag ist in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr außer zwei 30-minütige Hallenzeiten alles belegt. Die Halle ist in zwei Teile aufgeteilt, sodass meistens zwei Sportgruppen nebeneinander trainieren müssen. „Manchmal ist es schon sehr laut für unsere Mitglieder hier“, sagt Jakob Dusseljee, Leiter der Herzsportgruppen Apen und Detern.

Mit 808 Vereinsmitgliedern – 367 Männer und 441 Frauen – ist der Turnverein in Apen elftgrößter Sportverein des Kreissportbundes Ammerland. Die Mitgliedszahlen sind seit zwei Jahren konstant, tendenziell leicht rückläufig. Mit 825 Mitgliedern 2017 und 820 im Jahr 2018 ist eine minimal fallende Tendenz festzuhalten.

Das Sportangebot des TV Apen reicht von Herzsport über Turnen bis hin zu Volleyball und Fitness. Der Sportverein hat auch eine Fußballabteilung, die spielen jedoch im Festungsstadion. „Wir müssen Sportarten anbieten, die andere Vereine eventuell nicht in ihrem Programm haben“, berichtet Christian Martens, ebenfalls Vorsitzender des TV Apen.

Besonders der Herzsport, das Kinderturnen und die Fitnesskurse hätten großes Wachstumspotenzial. „Wir würden gerne mehr Kurse anbieten“, sagt Christian Martens.

Der Anbau soll an der bisherigen 50-Meter-Bahn, die neben der Sporthalle ist, stattfinden. Dort ist ein 180 Quadratmeter großer Bewegungsraum vorgesehen.

Die vorhandenen Sport- und Sanitäranlagen könnten weiterhin genutzt werden. Insgesamt soll das Projekt 490 000 Euro kosten.

Das Land Niedersachsen übernimmt laut einem ersten Finanzierungskonzept hierbei 343 000 Euro (70 Prozent), der Landkreis Ammerland und der TV Apen steuern jeweils 45 000 Euro (ungefähr 9,3 Prozent) bei und für die restlichen 57 000 Euro (circa 11,7 Prozent) käme demnach die Gemeinde Apen infrage.