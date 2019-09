Nwz-Interview Zum Spd-Vorsitz „Wir haben Politik von der Pike auf gelernt“

Petra Köpping und Boris Pistorius wollen gemeinsam an die SPD-Spitze. Am Sonntag stellen die zwei sich mit den anderen 13 Kandidaten in der Oldenburger Weser-Ems-Halle vor. Im NWZ-Doppelinterview erklären sie vorab ihre Pläne.