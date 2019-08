Aperberg Ich bin begeistert, so viele Leute auf dem Getreidefeld und das Wetter ist top“: Torsten Taute vom Verein für Heimat- und Brauchtumspflege Aperberg strahlte unmittelbar nachdem Gottlieb Hasselder das 32. Kornmähen mit den Worten: „Dat is nu mol weer an de Tied“ eröffnet hatte. Im Nu waren die Akteure, die mit Sichel und Sense den Anfang der Vorführungen auf dem Getreidefeld an der Traubenstraße machten, dicht umlagert. Alle wollten genau sehen, wie Anno dazumal von Hand Getreide gemäht und mit geübter Bewegung im Handumdrehen von den Frauen des Vereins bündelweise zu Garben gebunden und anschließend zu Hocken aufgestellt wurde.

Gottlieb Hasselder, der seit dem ersten historischen Kornmähen in Aperberg 1988 den Ablauf moderiert, erläuterte wie immer auf Plattdeutsch die verschiedenen historischen Gerätschaften. Mähmaschinen gezogen von Pferden und von historischen Traktoren kamen der Reihe nach zum Einsatz. Der rührige Verein hat einen großen Fundus an historischen Ernte- und Dreschmaschinen der letzten 200 Jahre in seinem Bestand. Einige Maschinen wurden aufwendig restauriert, damit sie funktionstüchtig sind. So konnten die Besucher das Mähen mit Sichel und Sense, mit Mähmaschine, Selbstbinder und Mähdrescher aus nächster Nähe beobachten. Auch die Dreschvorgänge vom Dreschen mit Flegel, Dreschwalze und Dreschschlitten angetrieben von einem Pferd und weiteren motorbetriebenen Dreschmaschinen wurden der Reihe nach gezeigt.

„Wir haben letzte Woche jeden Tag stramm gearbeitet und die Geräte auf dem Feld aufgebaut“, erzählt Torsten Taute von den intensiven Vorbereitungen und fügt hinzu: „Das läuft prima. Alle ziehen mit.“ Sämtliche Erntemaschinen müssen von der Halle zum Feld transportiert und mit Plane wegen Regen abgedeckt werden. Mit der Werkstattarbeit beginnen die Männer bereits im März. „Einmal wöchentlich treffen wir uns zum Klüterabend in der Maschinenhalle. Schrauben nachziehen, Riemenverbinder überprüfen, Holzfedern erneuern, Gelenke abschmieren.“

Neben den 25 Mitgliedern des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege Aperberg sind weitere 15 bis 20 freiwillige Helferinnen und Helfer bei der Veranstaltung an den verschiedenen Stellen wie Cafeteria, Getränkeausschank, Bratwurststand im Einsatz.

Auch zur Oldtimer-Show waren über 120 Trecker und andere Fahrzeuge, darunter auch wahre Schmuckstücke.

Am Abend kamen dann alle bei der Scheunenfete mit DJ Günni auf ihre Kosten.