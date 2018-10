Augustfehn Ii Lara, Kim und Simon hatten sich viel Mühe gegeben: Die Kinder hatten des Mittags eigens ein Plakat gemalt. „Wir wollen unseren Fußballplatz erhalten!“ wurde darauf geschrieben. Und zu sehen sind zwei Fußball spielende Kinder und zwei Tore.

Mit diesem Plakat empfingen die drei zusammen mit vielen weiteren Kindern und vielen Eltern aus den Wohnsiedlungen Unter den Birken/An den Moorkämpen in Augustfehn II eine Spielplatzkommission. Mitglieder des Straßen- und Brückenausschusses des Aper Rates und der Verwaltung waren einen Nachmittag lang im Gemeindegebiet unterwegs, um sich sechs alte Spielplätze anzusehen, die möglicherweise aufgegeben werden sollen. Dazu gehört auch der ehemalige Spielplatz Unter den Birken in Augustfehn II, der heute eine Grünfläche mit einem Tor ist.

„Wir wollen unseren Fußballplatz behalten. Und der Spielplatz An den Moorkämpen, wo kaum Geräte sind, soll auch wieder schön werden“, sagte die neunjährige Lara. Und Kim (6) stellte fest, dass „das Netz am Tor alt und kaputt ist. Wir brauchen ein neues und ein zweites Tor brauchen wir auch.“

Sandra Scholz, die mit ihrer Familie in der Siedlung Unter den Birken wohnt, berichtete, dass die gemeindeeigene Grünfläche von vielen Kindern genutzt würde. „Hier wird nicht nur Fußball gespielt, manchmal trifft man sich hier auch zum Picknick.“

Keine Gefahr für Kinder

Die Lage der Grünfläche mitten in der Siedlung und abseits befahrener Straßen stellte Anwohner Fred Schmieder heraus. „Hier können Kinder ungefährdet Fußball spielen und selbst wenn ein Ball ’mal in Nachbars Garten landet, ist das kein Problem.“ Sein Sohn habe auf diesem Platz das Fußballspielen gelernt. Erhalten solle man den Bolzplatz auch deshalb, weil Kinder kaum noch Möglichkeiten hätten, in Siedlungen Fußball zu spielen. Die Vereine sähen es nicht gern, wenn Kinder Sportplätze zum Bolzen nutzten.

Anwohner Thomas Harpain verwies darauf, dass es in den Siedlungen Unter den Birken und An den Moorkämpen viele Familien mit Kindern gäbe. „Spielplätze sind einfach notwendig.“ Es sei keine gute Idee, wenn erwägt werde, den Bolzplatz aufzugeben. Auch Jürgen van der Werf und andere Anwohner wie die UWG-Gemeinderatsmitglieder Hartmut Orth und Nadja Conring forderten den Erhalt des Bolzplatzes für die größeren Kinder und die Herrichtung des Spielplatzes An den Moorkämpen für kleinere Mädchen und Jungen.

CDU-Ratsherr Holger Mund erläuterte, dass sich Politik und Verwaltung ein Bild von alten Spielplätzen machen wollten. Es gäbe vier Möglichkeiten, zwischen denen die Politik zu entscheiden habe, erläuterte Apens stellvertretender Bauamtsleiter Uwe Taute. Man könne Flächen wie die Unter den Birken als brach liegende Flächen der Gemeinde behalten, den Spielplatz neu mit Spielgeräten bestücken, ihn als Grünfläche an die umliegenden Anwohner verkaufen oder in Bauland umwandeln. Vergangenes Jahr habe die Gemeinde über 30 öffentliche Spielplätze im Gemeindegebiet überprüfen lassen. Damals habe man an manchen Stellen Spielgeräte wegen ihres schlechten Zustandes sperren oder gar abbauen lassen. In dem Zusammenhang war aufgefallen, dass es viele Spielplätze in gewachsenen Siedlungen gäbe, die zum Teil nicht mehr genutzt würden. Deshalb hatte sich im Mai der Ausschuss für die Bereisung entschieden.

Mehr Klasse statt Masse

Bürgermeister Matthias Huber sagte, dass noch nichts entschieden sei. Ihm ginge es darum, mehr Klasse als Masse bei Spielplätzen zu schaffen. Wenn alte Spielplätze als Bauland oder an die Anwohner verkauft würden, könne ein Teil dieser Gelder in die anderen Spielplätze investiert werden. Bauamtsleiter Peter Rosendahl verwies darauf, dass man bei der Diskussion um die Spielplätze Unter den Birken und An der Moorkämpen berücksichtigen müsse, dass 2019/2020 nach dem Endausbau von Straßen in der Siedlung An den Moorkämpen noch ein neuer Spielplatz am Sodenstich entstünde.