Bad Zwischenahn 170 Tänzerinnen und drei Tänzer in 24 Formationen: Mehr als 500 Zuschauer bekamen bei der Neujahrsshow der Hip-Hop Tanzgruppen von „JZ United“ wieder Unterhaltung vom feinsten geboten. In schneller Folge präsentierten Gruppen in der Mehrzweckhalle des Zwischenahner Schulzentrums eine bunte Palette von Hip-Hop Choreographien.

Kerstin Lentz hatte mit ihren insgesamt 14 Tanz-Trainerinnen ein vielfältiges Angebot erarbeitet, welches von den Tontechnikern und Beleuchtern optimal in Szene gesetzt wurde. Insgesamt 24 Formationen zeigten ihr Können. Das Alter der Aktiven schwankte dabei zwischen fünf und 20 Jahren. Etwas außer Konkurrenz startete die Showcrew, die auch schon bei öffentlichen, kommerziellen Auftritten ihr Publikum begeisterte.

Danach fluteten alle Gruppen gleichzeitig die Tanzfläche und wurden danach einzeln vorgestellt. Dabei entstand bereits ein farbenfrohes Bild. Und die Zuschauer bekamen einen ersten Eindruck von der Arbeit, die im Verein mit den Kindern geleistet wird. Auffällig auch zu sehen, welche integrierende Kraft Tanz und Musik entwickeln können. So waren in den Gruppen und auf der Tribüne erfreulich viele Menschen mit Migrationsgeschichte zu sehen.

Mit einer ausgefeilten Choreographie, guter Körperbeherrschung sowie großer Ausstrahlung setzte die Showcrew die Musik treffend in Bewegung um. Wenig später lief dann die „New Crew“ zu ihrer „First Show“ auf. Man konnte die kleinen Kinderherzen geradezu pochen hören, bevor die ersten Takte der Musik erklangen. Mit großem Einsatz und zunehmend hochroten Köpfen brachten sie das Programm zu Ende. Gerade bei den Jüngsten merkte man dann auch am Applaus, wie viele Eltern und Großeltern den Weg in die Halle gefunden hatten und stolz auf die Leistung ihrer Kinder und Enkel waren.

Etwas routinierter gestalteten sich anschließend die Auftritte von „Danceaholics“, „Gentry“ und „Wake Up“, die schon länger in ihren Formationen zusammen proben. Synchronisation der kreativen Bewegungen, Raumaufteilung, Mimik wie unterstützendes Outfit und Make-Up führte schon in den semi-professionellen Bereich, der aller Achtung wert war.

Mit ganz neuen Ideen performte im weiteren Verlauf der Veranstaltung die „Showcrew“ mit einem gekonnten Stuhltanz auf der Bühne, der so gar nichts mit der Stuhlgymnastik in der Seniorenresidenz gemein hatte.

Getoppt wurde der Auftritt noch von den Jugendlichen der „Cool Stars“, die mit ihrem High School Musical Remix gleich Tische und Stühle einer ganzen Schul-Klasse in ihren Tanz integrierten und anschließend tosenden Beifall ernteten.

Mit Bedauern musste Kerstin Lentz aber erneut feststellen, dass die Jungen nach wie vor in den einzelnen Show-Gruppen unterrepräsentiert sind: „Mit einsetzender Pubertät finden die Jungs den Tanz leider uncool. Wir haben zwar einen gut besuchten Break Dance Workshop durchführen können, aber da der Trainer nur am Wochenende Zeit hatte, meldeten sich zu wenig Interessenten, um den Kurs perspektivisch zu eröffnen.“

Nach nahezu zwei Stunden Action am laufenden Band fühlten sich die Zuschauer am Ende bestens unterhalten, hatten sie doch eine junge, frische, coole Show gesehen, die im Kurort ihresgleichen sucht.