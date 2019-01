Bad Zwischenahn Im nächsten Bilderbuchkino der ‚bibliothek am meer‘ geht es nicht, wie von der Bibliothek versehentlich angekündigt um das „Schneemannkind, sondern um „Herrn Schnurbert“. Am Samstag, 26. Januar, wird in der Bibliothek um 11 Uhr die Geschichte „Schnurrbert bekommt einen Bären aufgebunden“ gezeigt.

Herr Schnurrbert will einen Rucksack kaufen. Doch Krämer Krims hat keinen auf Lager und bindet ihm stattdessen einen dicken Bären auf den Rücken. Das sei ein Rucksack, behauptet er. Herr Schnurrbert macht sich damit auf den Weg zum Einkaufen. Wer erfahren möchte, was dabei alles passiert, sollte sich unbedingt für die Veranstaltung „Lesen und mehr!“ der ‚bibliothek am meer‘ anmelden. Auch dieses Mal wird im Anschluss zusammen mit den Kindern kreativ gebastelt. Am Bilderbuchkino der ‚bibliothek am meer‘ können ab sofort schon Kinder ab drei Jahren in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.

Um Anmeldung wird gebeten und der Kostenbeitrag beträgt pro Kind zwei Euro€. Die bibliothek am meer im Alten Kurhaus, Auf dem Hohen Ufer 20, ist am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 18 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 14 Uhr geöffnet.