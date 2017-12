Bad Zwischenahn Die meisten Darts-Fans haben sich die zweite Dezemberhälfte rot in ihrem Kalender angestrichen: Wenn in London im Alexandra Palace – im Ally Pally, der bekanntesten Dartshalle der Welt – die Weltmeisterschaft beginnt, wird gerne bunt gefeiert. Die Sportler werden frenetisch für jeden Treffer von den bis zu 3000 Fans in der Halle gefeiert. Von schrillen Verkleidungen bis hin zu selbst gebastelten Schildern mit lustigen Nachrichten: langweilig wird es im Dartssport nie.

Tunnel Frogs Die Bad Zwischenahner freuen sich über neue Mitspieler. Am einfachsten ist es, an einem der Spieltage im Tunnel vorbeizukommen und mit dem Team ins Gespräch zu kommen. Feste Trainingstermine gibt es nicht. Punktspiele finden meist am Donnerstag oder Freitag statt. Wann gespielt wird, kann über die Internetseite der Weser-Ems-Darts-Liga eingesehen werden. https://www.wedl.one/

Denn die Sportart hat eine Entwicklung durchgemacht. Das Image des Kneipenspiels, das hauptsächlich in verrauchten, dunklen Ecken von biertrinkenden Männern gespielt wird, hat sich gewandelt. Heute liegt Darts mehr im Trend denn je.

Diese Entwicklung ganz genau miterlebt haben auch die Spieler der Tunnel Frogs aus Bad Zwischenahn. Seit 20 Jahren gibt es den Club bereits, ihr Heimatlokal ist die Gaststätte „Am Tunnel“ in Bad Zwischenahn. „Man merkt deutlich, dass Darts immer beliebter wird. Es gibt viel mehr Teams und auch das Niveau nimmt von Jahr zu Jahr zu“, sagt Marc Stalleichen von den Frogs.

Drei Teams aktiv dabei

Mit drei Teams sind die Ammerländer im Spielbetrieb. Pro Mannschaft sind meist acht Spieler dabei. Während die erste Mannschaft um Pascal Treptow, Thomas Wilms, Marc Oschmann, Stalleichen, Jochen von Aschwege, Guido Brünjes und Jörn Oltmanns in der höchsten Klasse der Weser-Ems-Liga im E-Darts spielt, treten die anderen Mannschaften in der B-Klasse an. Außer den Frogs spielen nur Oldenburger Teams in der A-Klasse. „Wir fänden es gut, wenn es mehr Ammerländer nach oben schaffen würden“, sagt Treptow.

Die Ziele sind bei den Zwischenahnern bewusst hoch gesteckt. „Wir wollen unter den besten drei Teams der Liga stehen“, betont Oschmann. Das sei dem Team, dass grob in dieser Besetzung seit 15 Jahren zusammenspielt, bereits häufiger gelungen. Aufstiegsambitionen haben die Ammerländer aber nicht. „Wenn wir höher spielen würden, müssten wir bis nach Osnabrück oder Papenburg zu den Spielen fahren. Das passt bei vielen Aktiven bei uns im Team schon zeitlich nicht“, erklärt Wilms.

Der Anspruch, gute Leistungen zu bringen, ist aber weiterhin vorhanden. Neben den lockeren Übungsabenden im Tunnel und den Punktspielen an den meisten Freitagen, wird auch zuhause fleißig trainiert. Im Durchschnitt eine Stunde am Tag sei man schon mindestens dabei, zählen die Tunnel Frogs auf. Das sei auch nötig, um den durchschnittlichen Punkteschnitt von 70 bis 80 Zählern zu halten, den man in der A-Liga spielen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Mitfiebern am TV

Ganz andere Durchschnittswerte sehen die Frogs am Fernseher, wenn sie noch bis zum 1. Januar die Spiele der Profis bei der Weltmeisterschaft verfolgen. Dort liegen die Werte meist um die 100 Punkte im Schnitt, die in den Partien geworfen werden. Dass sie es selbst in diesem Jahr nicht – zumindest als Zuschauer – nach London geschafft haben, ärgert die Frogs. „Wir waren leider noch nie im Ally Pally. Das ist aber eine Sache, die wir uns fest vorgenommen haben“, sagt Stalleichen. Gemeinsam war das Team, das selbst bereits in früheren Jahren bei der Deutschen Meisterschaft gespielt hat, bei den German Open in Hamburg und konnte sich dort live vom Können der Profis überzeugen.

Auf einen Lieblingsspieler könne man sich als Club nicht einigen, sagen die Mitglieder mit einem Lachen. Müssten sie aber den neuen Titelträger tippen, setzen sie auf das Trio Gary Andersen, Peter Wright oder Michael van Gerwen. „Die drei schaffen es auf jeden Fall ins Halbfinale“, sind sich die Frogs einig. Am liebsten würden sie es aber sehen, wenn am Ende des Turniers Legende Phil Taylor bei seiner letzten WM ganz oben stehen würde. „Das wäre einfach der Hammer. Er hat so viel für diesen Sport getan, das hätte er sich verdient, auch wenn es aber eher unwahrscheinlich sein wird“, tippen die Zwischenahner.

Den deutschen Spielern Kevin Münch und Martin Schindler trauen die Frogs nicht viel zu. „Beide haben schwierige Lose gezogen. Wir glauben nicht, dass sie weit kommen können“, waren die Frogs sich einig. Dabei wurden sie aber von Münch überrascht, der nach einem Sieg gegen den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis in die zweite Runde einzog und nun am 27. Dezember auf Cristo Reyes oder Antonio Alcinas trifft. Schindler hingegen schied gegen Simon Whitlock aus.