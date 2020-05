Corona-Pandemie Gefährdet Geschäft: Virus wirft Minigolfer aus der Bahn

Bad Zwischenahn Zu den vielen Zwischenahner Selbstständigen, die aktuell von der Schließung ihrer Erwerbsgrundlage nachhaltig betroffen sind, gehört auch Jörg zur Brügge. Er betreibt seit 2009 in dritter Generation zusammen mit seiner Frau Susanne und den beiden Kindern die „Minigolfanlage zur Brügge“ am See-Rundweg neben dem „Jagdhaus Eiden“.

1970 hatten die Großeltern Elfriede und Gerd zur Brügge die Anlage eröffnet. So sollte in diesem Jahr das 50-jährige Betriebsjubiläum mit vielen Sonderveranstaltungen gefeiert werden. Nun sieht die Situation aber seit Wochen schon ganz anders aus. Da sein Betrieb auch zu den „Freizeiteinrichtungen“ gehört, konnte das Ordnungsamt beim Landkreis in Westerstede bisher keine Freigabe der Anlage aussprechen.

Warten auf Beschluss

Amtsleiter Gerd Bockhorst äußerte sich dazu folgendermaßen: „Über Öffnungen in ,Freizeiteinrichtungen’ findet alle zwei Wochen in Berlin ein Austausch zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin statt. Der aktuelle Beschluss ist bis zum 6. Mai gefasst. Sollte es zu Änderungen kommen, müssen diese erst als Gesetz formuliert werden, anschließend in den Ländern in Verordnungen gegossen werden, ehe der Landkreis sie dann umsetzen kann. Die Politik hat das Heft des Handelns in der Hand.“

Zur Brügge kann die Entscheidung allerdings nur schwer nachvollziehen. Die 18 Bahnen liegen mindestens sechs Meter auseinander – und das gesamte Areal umfasst 3500 Quadratmeter. Da wäre es überhaupt kein Problem, die Mindestabstände zu beachten. Weitere Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorschriften wären die kontaktlose Abgabe der Schläger, Bälle und Klemmbretter mit den Wettkampfkarten, die anschließend vor einer erneuten Ausleihe desinfiziert würden. Separate Ein- und Ausgänge würden einen Begegnungsverkehr der Spielenden verhindern. Ebenso wurden schon vorsorglich ein neuer Desinfektionsschutz auf der Toilette und ein Spuckschutz an der Kasse montiert.

Zum Glück hielten sich die Investitionen über den Winter in Grenzen. Es lagen nur die üblichen Sanierungsarbeiten an der Anlage und den Bahnen an. Die Familie hat bereits die 9000 Euro an Soforthilfe vom Kreditinstitut für Wiederaufbau beantragt, um die Einnahmeverluste etwas kompensieren zu können. Die Pflege der Anlage wird von der Familie in Eigenleistung gemeistert. Alles ist tipptop hergerichtet, und das Spielen könnte jederzeit beginnen.

Hinzu käme, dass aktuell eh nicht mit einem riesigen Andrang zu rechnen ist: Die Hotels sind geschlossen, es sind nur Tagestouristen im Ort, die Jugendherberge hat ebenfalls zu und alle Buchungen bis zum Ende der Sommerferien storniert. Damit entfallen die vielen Schulklassen, die sonst während der Klassenfahrten zum Spielen vorbeikommen. Ganz zu schweigen von Kindergeburtstagen, Familien- und Vereinsfeiern, die zur Brügge parallel zum Minigolf noch in seiner Grill- und Kindergeburtstagshütte ausrichtet. Sie stellen einen wesentlichen Posten im Jahresbudget des Kleinunternehmers dar, besorgt er doch die Getränke und das Grillgut zu solchen Anlässen in Eigenleistung.

Kurze Saison

„Ich betone ausdrücklich, es geht mir auch nicht primär um den Verdienstausfall, den wir aktuell erleiden, obwohl wir nur eine kurze Saison von März bis Oktober haben und ich die Minigolfanlage hauptberuflich betreibe“, erläutert zur Brügge: „Es ist viel mehr die Unsicherheit, wann wir wieder öffnen können, die an mir nagt. Habe ich einen verbindlichen Termin vom Landkreis, kann ich mich darauf einstellen und freudig darauf hinarbeiten. Aber so, mit dieser Salamitaktik bei Fristsetzungen und Freigabe von Betrieben, kann ich nur schwer umgehen. Mir fehlt die Gerechtigkeit bei der Umsetzung von Geschäftsmodellen.“

Zur Brügge würde es sehr begrüßen, wenn Entscheidungen auch nach einer Besichtigung vor Ort getroffen werden könnten und nicht pauschal mit dem Argument „Sie gehören zur Kategorie Freizeiteinrichtungen“ abgetan würden. Hier ist zur Brügge nah bei seinem Leidensgenossen Gerd Renken, der immer noch auf die baldige Öffnung der Bootsvermietung in Dreibergen und am Kurpark hofft.

„Es ist jammerschade, dass wir nicht öffnen konnten, ist das Minigolfspiel doch ein Sport für Jung und Alt. Gerade die Kinder hätten hier zusammen mit ihren Eltern eine gute Möglichkeit, an der frischen Luft etwas Abwechslung vom zermürbenden ,Shutdown’ zu erleben“, sagt zur Brügge.

Einnahmen am Kiosk

So ist die Familie zur Brügge froh, mit dem Kiosk noch eine verbliebene Einnahmequelle zu haben. „Bei dem schönen Wetter zuletzt habe ich wenigsten mit dem Verkauf von Eis, Süßigkeiten und Getränken einen gewissen Umsatz erzielen können.“

Die vielen Fragen von Interessenten, warum der Platz noch gesperrt ist – und dann die schlauen Sprüche „jetzt haben Sie mal richtig Zeit, die Anlage auf Vordermann zu bringen“ kann zur Brügge jedoch zunehmend nicht mehr gut hören.

Trotzdem hofft er stark darauf, im Laufe der Saison doch noch öffnen zu können und am zweiten Septemberwochenende mit den vielen Dauergästen das beliebte Hobbyturnier um gestiftete Pokale und dem sich anschließenden geselligen Zusammensein durchführen zu können.