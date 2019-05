Bad Zwischenahn /Edewecht /Jeddeloh Nur noch eine Partie trennt drei gleich Ammerländer Fußballteams vom Sprung in das Finale der Kreispokal-Wettbewerbe. Während der VfL Edewecht und der VfL Bad Zwischenahn in ihren Pokal-Halbfinals auf den Heimvorteil setzen, müssen die Jeddeloher im Kreispokal für die Teams aus der 1. und 2. Kreisklasse am Mittwochabend auswärts beim TSV Abbehausen II antreten.

VfL Bad Zwischenahn - FC Ohmstede (Mittwoch, 20 Uhr). Der Ammerländer Titelträger aus dem Vorjahr will auf eigenem Platz den nächsten Finaleinzug perfekt machen. „Wir können eine ganz starke Saison noch veredeln. Da wir aus dem Vorjahr wissen, wie geil es ist, am Saisonende noch einmal so ein Highlight zu haben, wissen wir, um was es geht“, betont VfL-Trainer Stefan Jasper.

Löwen erwarten VfL Ein Ammerländer Finale ist auch im Kreispokal für die Teams aus der 3. und 4. Kreisklasse möglich. Gespielt werden die Halbfinals in diesem Wettbewerb auch an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr. Ein Ammerland-Duell findet in Rastede statt. Die vierte Mannschaft der Löwen (Tabellenzehnter der 3. Kreisklasse) hat den VfL Edewecht II (Tabellenvierter der 3. Kreisklasse) zu Gast. Das zweite Halbfinale tragen die SG Elmendorf/Gristede II/Zwischenahn III und der TuS Sillenstede II aus. Gespielt wird in Gristede. Die SG belegt in Staffel 4 der 3. Kreisklasse momentan den achten Platz. Die Gäste aus dem Friesland sind Zweiter in der ersten Staffel der 3. Kreisklasse.

Einfach wird die Aufgabe gegen den Tabellendritten der Kreisliga aus Ohmstede aber nicht. „Ohmstede ist immer ein unangenehmer Gegner, der über ein gutes Umschaltspiel verfügt“, weiß Jasper. Wie man den FCO aber besiegen kann, wissen die Zwischenahner genau. Beide Ligaspiele (4:2 und 3:1) gingen an die Ammerländer. Für den VfL-Coach ist die gute Statistik aber kein Freifahrtschein: „In einem K.o.-Spiel werden die Karten neu gemischt. Auch wenn wir Ohmstede zweimal geschlagen haben, stehen sie in der Tabelle zwei Plätze acht Punkte über uns.“

VfL Edewecht - FC Nordsee Hooksiel (Mittwoch, 20 Uhr). In einer durchwachsenen Kreisklassen-Saison ist das große Ziel für den VfL nun der Einzug in das Pokalfinale. „Alle sind richtig heiß auf dieses Spiel. Mit einem weiteren Sieg können wir diese Saison doch noch zu einem tollen Erfolg werden lassen“, sagt VfL-Trainer Daniel Wordtmann.

Die 1:5-Niederlage am Sonntag in Wahnbek soll am Mittwoch mit dem nötigen Einsatz vergessen gemacht werden. „Das war natürlich ein Dämpfer. Die fehlende Laufbereitschaft hat zu dieser Niederlage geführt. Am Mittwoch wird die Intensität wieder stimmen, da bin ich mir sicher“, gibt sich Wordtmann vor dem Duell mit dem Tabellenneunten der Kreisklassen-Nordstaffel optimistisch.

Kreispokal für Teams aus der 1. und 2. Kreisklasse: TSV Abbehausen II - SSV Jeddeloh II (Mittwoch, 19.30 Uhr). Auch die Jeddeloher empfinden keinen Druck. „Wir sind aufgestiegen und sehen ein mögliches Pokalfinale daher als Bonus für eine tolle Saison an“, sagt SSV-Trainer Jesko Lampe, der am Mittwochabend fast auf seinen gesamten Kader setzen kann.

Gegen den dritten der Kreisklassen-Nordstaffel erwartet Lampe ein ausgeglichenes Spiel. „Wir haben uns ein bisschen über Abbehausen schlau gemacht. Was mir aber selbst in Erinnerung geblieben ist, ist der Kunstrasenplatz, auf dem keiner wirklich gerne spielt“, sagt Lampe mit einem Lachen.