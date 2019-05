Bad Zwischenahn Der große Aufwand hat sich gelohnt: Auch wenn die Mitglieder der Einradsparte des TuS Ekern nach den offenen Landesmeisterschaften, dem Freestyle-Cup, am Wochenanfang ziemlich geschafft waren, überwog die Freude über zwei tolle Wettkampftage in der Zwischenahner Sporthalle an der Humboldtstraße.

„Wir haben viel positives Feedback von den Vereinen, den Teilnehmern, den Eltern und den Besuchern bekommen“, freute sich Bettina Jacobs vom TuS Ekern: „Vor allem am Sonntag war in der Halle richtig was los. Auch das Lob vom Einradverband Schleswig-Holstein hat uns sehr gefreut.“

Auch sportlich konnten die Ammerländer mit den Wettkämpfen sehr zufrieden sein. „Wir haben einige Podestplatzierungen geholt und uns damit für unsere lange Trainingsarbeit belohnt“, freute sich Jacobs über die Erfolge ihrer Vereinskolleginnen.

Ganz oben auf das Siegerpodest fuhren Lina Oltmanns und Sophie Willms mit einer Wertung von 42,31 Prozent in der Klasse Paarkür Junior Expert. Platz zwei ging an das Ekerner Duo Jana Hibbeler/Lisa Willner (35,19 %). Einen Ekerner Doppelsieg gab es auch in der U13-Paarkür. Malin Geveke und Line Eiler überzeugten mit ihrer Oktoberfest-Kür die Juroren (23,59 %). Platz zwei ging an Imke Reule und Marie Hibbeler (Minnie & Mickey, 22,09 %). Den dritten Titel ins Ammerland holten Lieske Trump und Lisa Rieder in der U17-Paarkür. Sie erreichten mit ihrer Jim-Knopf-Choreographie einen Wertung von 22,47 %.

Über dritte Plätze freuten auch einige Ekerner Gruppen. Die Großgruppe des TuS in der Expertwertung holte mit der Kür „Wilde Weiber“ den dritten Platz (18,54 %). Auch die Kleingruppe erhielt in der Expertwertung für ihre Vorführung „Pitch Perfect“ die Bronzemedaille (10,54 %). In der Junior-Wertung holten die Ekener Kleingruppe mit „Girls United“ mit 14,49 % Platz drei. Auch auf Platz drei kamen Greta Hülsmann und Alina Backhaus in der Expert-Paarkür mit 17,62 %.

In der Einzelwertung U17 gewann Ekerns Johanna Wehmeyer (36,61), auf Rang drei landete Lieske Trump (28,84). Ebenfalls Dritte wurde Greta Hülsmann in der Einzelkür U15 mit 11,38 Prozent.