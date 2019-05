Bad Zwischenahn /Ekern Bühne frei für die Einradfahrer: An diesem Samstag und Sonntag finden in der Bad Zwischenahner Sporthalle an der Humboldtstraße die offenen Niedersachsenmeisterschaften der Einradfahrer statt. Der ausrichtende TuS Ekern, der TV Cloppenburg und das Unicycle-Team Harpstedt erwartet an den beiden Wettkampftagen 161 Fahrerinnen aus 13 Vereinen. Gezeigt werden in verschiedener Gruppengröße 56 Küren. Am Samstag beginnen die Wettkämpfe am 12 Uhr, Sonntag geht es bereits um 10 Uhr los.

Ablaufplan Offene Niedersachsenmeisterschaften, Zeitplan Offene Niedersachsenmeisterschaften, Zeitplan Samstag ab 12 Uhr: Einzelkür U11 ab 12.15 Uhr: Einzelkür U15 ab 12.50 Uhr: Einzelkür U17 ab 13.21 Uhr: Einzelkür U17+ ab 14.30 Uhr: Paarkür U13 ab 15 Uhr: Paarkür U15 ab 15.20 Uhr: Paarkür U17 ab 15.58 Uhr: Paarkür U17+ Sonntag: ab 10 Uhr: Paarkür Junior Expert ab 10.24 Uhr: Paarkür Expert ab 11.06 Uhr: Klein-Gruppe Junior Expert ab 13 Uhr: Klein-Gruppe Expert ab 15.15 Uhr: Groß-Gruppe Junior-Expert ab 15.44 Uhr: Groß-Gruppe Expert

In Bad Zwischenahn wird es zwei Wertungen geben. Zum einen wird die Landesmeisterschaft ausgetragen, gleichzeitig ist es aber auch Fahrern aus anderen Bundesländern möglich, sich in der offenen Wertung einzubringen. „Weil es in Niedersachsen noch nicht so viele Vereine und Gruppen gibt, haben wir uns für diese Variante entschieden“, sagt Bettina Jacobs vom TuS Ekern. Schließlich gehe es neben dem sportlichen Wettkampf auch darum, die einzelnen Vereine besser miteinander zu vernetzen, sagt Jacobs: „Andere Landesverbände haben uns da in Niedersachsen noch einiges voraus.“

Am Samstag werden die Einzel- und die Gruppenküren ausgetragen, Sonntag stehen vor allem die Klein- und Großgruppen im Vordergrund. „Es geht aber nicht nur um den Wettkampf. Wir freuen uns auch über jeden Zuschauer, der das Einradfahren einmal ausprobieren will. Der Spaß soll im Vordergrund stehen“, sagt Jacobs.

Für ihren großen Auftritt haben sich die Einradfahrer aus Ekern lange vorbereitet. „Hinter uns liegen anstrengende vier Monate mit vielen Sondertrainings. Jetzt freuen wir uns, unsere Fortschritte vor Publikum zeigen zu können“, sagt Jacobs. Unter der Fahne des TuS Ekern gehen drei Gruppen mit 19 Küren an den Start. Mit dabei ist die Meisterschaftsgruppe, die bereits seit zweieinhalb Jahren besteht, die Nachwuchs-Profi-B-Mannschaft, die am Wochenende ihr erstes Turnier bestreiten wird, und die Frauengruppe.