Bad Zwischenahn Wer hier durch die Tür tritt, erkennt erst auf den zweiten Blick, dass es sich um ein Fitnessstudio handelt: Der Boden ist aus dunkelbraunem Laminat, die Wände und die Decke sind in Grau gehalten – als Kontrast dazu hängen überall goldene Bilderrahmen und XXL-Frauenporträts in Schwarzweiß. Die Fitnessgeräte sind ebenfalls dunkelgrau und wirken mit ihren runden Formen fast wie die großen Brüder der bequemen Ohrensessel im Eingangsbereich.

Freut sich auf ihre Kundinnen: Christina Götting am Empfang des Fitnessstudios. BILD: Wolfgang Alexander Meyer Freut sich auf ihre Kundinnen: Christina Götting am Empfang des Fitnessstudios. BILD: Wolfgang Alexander Meyer Das Fitnessstudio Das Studio „Viva Woman“ ist ein Fitnessstudio, in dem nur Frauen trainieren können. Auch das Personal ist ausnahmslos weiblich. Die Räumlichkeiten befinden sich an der Oldenburger Straße 31. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 12 sowie von 15 bis 21 Uhr. Samstags ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Eine Kinderbetreuung gibt es an jedem Öffnungstag von 8 bis 11 Uhr. Einen Tag der offenen Tür veranstaltet das Team am 27. und 28. Oktober jeweils von 10 bis 16 Uhr. Der Monatsbeitrag liegt bei 59 Euro. Weitere Infos unter Telefon 0 44 03/ 6 92 93 99 sowie auf der Homepage im Internet. www.vivawoman.de

Das Fitnessstudio „Viva Woman“ an der Oldenburger Straße in Bad Zwischenahn ist anders als andere Fitnessstudios – und das in mehrfacher Hinsicht: Christina Götting, die das Studio als Clubmanagerin leitet, hat der NWZ das besondere Konzept erklärt und berichtet, wie die Eröffnung für sie zum Startschuss für einen neuen Lebensabschnitts wurde, nachdem sie fast 20 Jahre mit der Krankheit Bulimie zu kämpfen hatte.

Der absolute Tiefpunkt

Vor etwa eineinhalb Jahren war Christina Götting am absoluten Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Die Trennung von ihrem Mann und ein mit großem Stress verbundener Arbeitsplatzwechsel hatten sie völlig aus der Bahn geworfen. „Ich habe fast jeden Tag Unmengen Nahrungsmittel zu mir genommen und anschließend alles wieder erbrochen“, berichtet die 32-Jährige, die bereits seit Jahren mit der Bulimie kämpfte und sich zu diesem Zeitpunkt nicht sicher war, ob sie die nächsten Wochen überleben würde.

Lesen sie hier, wie Christina Götting an Bulimie erkrankte.

Schließlich habe sie sich aber dazu durchringen können, ihrem Hausarzt von ihren Problemen zu berichteten. Im Anschluss folgten eine Psychotherapie und ein stationärer Klinikaufenthalt. „Dort habe ich während der Verhaltenstherapie gelernt, meine Probleme offen anzusprechen, und den Entschluss gefasst, mein Leben so zu ändern, dass ich mich besser fühle“, berichtet sie weiter. Dazu habe auch ein Jobwechsel gehört. „Ich war damals Betriebswirtin in der Immobilienbranche. Mir war klar, dass ich in den sozialen oder gesundheitlichen Bereich wechseln wollte, um anderen Menschen zu helfen.“ Genau diesen Schritt ist sie am 1. August mit der Eröffnung des Fitnessstudios an der Oldenburger Straße gegangen.

Lesen sie hier, wie eine Verhaltenstherapie Christina Götting half, die Bulimie zu überwinden.

Das Studio ist Teil der Gesellschaft „Viva Fitness“ aus Quakenbrück mit mehreren Studios im Nordwesten. Die Einrichtung in Bad Zwischenahn ist jedoch einzigartig innerhalb der Gesellschaft. „Bei uns dürfen nur Frauen trainieren“, betont Christina Götting. Ihr Studio hat sie ganz auf die Bedürfnisse der Kundinnen ausgerichtet.

Kostenlose Kinderbetreuung

„Wir bieten zum Beispiel eine kostenlose Kinderbetreuung für Mütter an, wenn die bei uns trainieren. Es gibt kein männliches Personal und auch keine Sammelumkleidekabinen oder Gruppenduschen. Wir legen viel Wert auf Privatsphäre und darauf, dass unsere Kundinnen sich wohl fühlen.“ Dazu gehöre auch die Kaffee-Ecke mit den grauen Ohrensesseln. „Bei uns soll zwar viel trainiert werden, aber nette Gespräche gehören auch dazu, wenn man sich zu Hause fühlen will.“

Denn genau das ist es, was die 32-Jährige bieten will – eine Art zweites Zuhause, in dem die Frauen etwas für ihren Körper und ihre Seele tun können. „Viele Kundinnen haben mir bereits erzählt, dass sie im Studio tolle neue Kontakte geknüpft haben. Eine von ihnen schenkt mir sogar regelmäßig Blumen“, sagt Götting und zeigt auf einen Strauß, der auf dem Empfangstresen steht.

Ihre eigene Vergangenheit ist ein wichtiger Grund, warum sich die ehemalige Betriebswirtin Zeit für Gespräche mit ihren Kundinnen nimmt, wenn diese das wollen. „Ich weiß wie schwierig es sein kann, sich jemand anderem zu öffnen. Ich habe jahrelang mit niemandem über meine Probleme gesprochen – das war ein Fehler. Deshalb möchte ich für die Frauen, die jemanden zum Reden brauchen, da sein.“

Sport steht im Vordergrund

Im Vordergrund soll aber der sportliche Aspekt stehen. Dafür gibt es die Geräte, an denen die Frauen trainieren können. Eine Besonderheit ist das chipgesteuerte Zirkeltraining. „Jede Kundin erhält ein Armband mit einem Chip, auf dem persönliche Werte erfasst sind. An einem Terminal kann man den Chip auslesen lassen und das Training starten“, erklärt die Clubmanagerin. So starte man an einem Gerät, das sich automatisch auf den Nutzer einstelle. Ein Bildschirm zeige die Übung an und verweise am Ende auf das nächste Gerät.

Angeboten werden aber auch Kurse, die montags, mittwochs und freitags stattfinden. Im Studio selbst gibt es zudem einen Multifunktionsturm, an dem man seine Muskeln trainieren kann und eine Power Plate, eine vibrierende Bodenplatte, die auch dem Muskeltraining dient.

„Ich habe mir mit dem Fitnessstudio einen Traum erfüllt“, sagt Christina Götting. „Ich habe es geschafft, meine Vergangenheit hinter mir zu lassen und ganz von vorne anzufangen“, berichtet sie stolz. „Das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, und es ist doch passiert.“

Noch nicht das Ende

Das soll aber noch nicht das Ende ihrer persönlichen Entwicklung sein. „Ich will beruflich noch weiterkommen. Das Fitnessstudio ist noch im Aufbau, und nicht alles läuft immer rund, aber ich optimiere den Betrieb permanent und will, wenn alles gut läuft, mit dem Konzept expandieren“, blickt die 32-Jährige in die Zukunft. Auch privat habe sie sich verändert. Ihre Heimatstadt Cloppenburg hat Christina Götting inzwischen verlassen und ist nach Oldenburg gezogen. „Das ist näher an Bad Zwischenahn und weit genug weg, um eine gesunde Distanz zum Berufsleben zu haben“, erklärt sie den Schritt.

„Letztendlich habe ich erreicht, was ich mir damals in der Klinik vorgenommen habe“, zieht sie ihre ganz eigene positive Bilanz.