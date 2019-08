Bad Zwischenahn In der ersten Runde des Bezirkspokals haben die Fußballer des VfL Bad Zwischenahn bereits für eine Überraschung gesorgt. Nach dem 2:1-Erfolg über den Bezirksligisten FC Rastede will der Kreisligist nun auch an diesem Mittwoch seine Außenseiterrolle genießen. Um 19.30 Uhr erwartet der VfL den TuS Obenstrohe in der zweiten Runde des Bezirkspokal in Rostrup, Sportplatz Elmendorfer Damm.

„Nach dem Sieg gegen Rastede ist die Stimmung in der Mannschaft natürlich gut. Auch wenn der Erfolg vielleicht ein wenig glücklich war, wollen wir uns auch gegen Obenstrohe gut verkaufen“, sagt Trainer Helge Hanschke. Gleichzeitig weiß der neue VfL-Coach aber, dass die Aufgabe erneut nicht einfach wird: „Das Spiel gegen Obenstrohe wird wahrscheinlich noch einmal eine ganze Nummer schwieriger, als gegen Rastede. Wir stellen uns vor allem auf einen sehr offensivstarken Gegner ein.“

Druck will Hanschke seinem Team nicht machen. Er sehe die Partie als ein letztes gutes Testspiel gegen einen Bezirksligisten vor dem Liga-Start am Dienstag, 13. August, um 20 Uhr gegen SW Oldenburg. „So können wir vor dem Kreisliga-Auftakt noch einmal ein paar Dinge ausprobieren. Wir sind frohen Mutes, dass wir für den Liga-Start gut vorbereitet sind. Abschenken wollen wir das Pokalspiel dennoch nicht“, gibt sich Hanschke optimistisch.

Gegen die Friesländer, die bereits mit einem 2:1-Erfolg beim FC Hude am vergangen Sonntag das Fundament für eine erfolgreiche Bezirksliga-Saison gelegt haben, setzen die Ammerländer auf mannschaftliche Geschlossenheit. „Obenstrohe verfügt vor allem in der Offensive über starke Einzelspieler, die aber auch als Team gut funktionieren. Wir müssen es als Verbund schaffen, sicher zu stehen. Diese Aufgabe können wir nur als Mannschaft schaffen“, weiß Hanschke, der am Mittwoch höchstwahrscheinlich auf einen großen Kader setzen kann.

Diese taktische Ausrichtung ging gegen Rastede in der erste Pokalrunde für die Zwischenahner bestens auf. Während die Löwen zwar mehr vom Spiel hatten, verteidigten die Zwischenahner clever und nutzten ihre wenigen Chancen effizient aus.