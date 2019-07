Bad Zwischenahn In der kommenden Woche dreht sich in Bad Zwischenahn viel um die Gesundheit. Als Teil des Jubiläumsjahres 100 Jahre Bad hat die Bad Zwischenahner Touristik die Zeit vom 8. bis 13. Juli zur „Gesunden Woche“ ausgerufen. Den Höhepunkt markiert am Samstag, 13. Juli, das „Spinning am Meer“. Vorher gibt es aber noch viele Angebote aus den Bereichen Sport, Ernährung, Entspannung und Wellness rund um den Kurpark. Das Team der Touristik-Service Bad Zwischenahn präsentiert zahlreiche Angebote – viele davon kostenlos.

Lebensfreude tanken

Die Wochentage stehen jeweils unter einem bestimmten Motto: Achtsamkeit und Lebensfreude sind am Montag das Thema bei Achtsamkeits- und Resilienz-Workshop und beim momentan sehr beliebten „Waldbaden“. Um die Ernährung geht es am Dienstag mit Vorträgen wie „Gesund durch den Tag“ und „Die Gesundheit liegt im Darm“. Fitness ist das Thema am Mittwoch. Kurse wie Rückenfit für Einsteiger und Intensiv-Rückenfit werden angeboten. Am Donnerstag ist mit dem Yoga-Spaziergang und dem Vortrag „Stress und Burnout – Herausfordern statt Überfordern“ Entspannung das Thema. Am Freitag geht es um Prävention beim Walken und Muskelentspannung.

Strampeln im Kurpark

Vital und aktiv wird es am Samstag, 13. Juli. Dann fällt um 11 Uhr der Startschuss für die Veranstaltung Spinning am Meer. Auch in diesem Jahr heizen die Trainer mehreren hundert Teilnehmern in einer atemberaubenden Atmosphäre direkt am Bad Zwischenahner Meer kräftig ein. Präsentiert wird die Veranstaltung vom Fitness-Center „Explosives World of Wellness“ mit Unterstützung der Touristik-Service Bad Zwischenahn.

Die Veranstaltung besteht aus vier Parts á zwei Stunden.Ein Fahrrad kostet 15 Euro pro Part und kann maximal mit zwei Sportlern geteilt werden. Pro Teilnehmer kommt eine einmalige Check-In Gebühr in Höhe von 10 Euro hinzu. 130 Räder stehen bereit. Untergebracht werden die Sportler auf 375 Quadratmetern Zeltfläche im Kurpark direkt hinter dem Alten Kurhaus. Als zusätzliches Angebot betreut ein Team des Reha-Zentrums am Meer alle Teilnehmer mit kostenlosen Massageanwendungen.

Die diesjährigen Erträge kommen dem Kinderschutzbund Ammerland zu Gute. Weitere Informationen sowie Restkarten gibt es an der Tageskasse oder online unter www.spinning-am-meer.de

Weitere Infos zu den Veranstaltungen der gesunden Woche gibt es im Internet und unter Telefon 04403-617 86, für einige Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, die Veranstaltungen rund um das Thema Achtsamkeit können auch ohne Anmeldung besucht werden.

Infos unter www.100-jahre-bad.de