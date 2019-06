Profis am Meer

In diesem Jahr wird den Golffans am Zwischenahner Meer noch einmal ein richtiger Höhepunkt geboten. Vom 24. bis 28. September findet das Rügenwalder Mühle Ladies Open statt. Es ist das erste Profiturnier beim Golfclub am Meer in der 30-jährigen Vereinsgeschichte.

Knapp 100 Profispielerinnen aus 20 Nationen werden zum einzigen deutschen Turnier der Ladies European Tour Access Series auf deutschem Boden in Bad Zwischenahn aufspielen.