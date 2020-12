Guter Zweck: Segler spenden für Talente

Bad Zwischenahn Für eine vorweihnachtliche Bescherung haben die Segler des Zwischenahner Segelklubs gesorgt. Die Ammerländer reagierten auf einen Spendenaufruf von Juri Skuratovski und spendeten Materialien für eine neue Segelschule in Montenegro, die zu kleinen Preisen vielversprechende Talente im Balkan fördern möchte.

Skuratovski hatte im Internet einen Spendenaufruf für seine neue Segelschule gestartet. „Und ich war richtig froh, dass die Zwischenahner auf meine Nachricht reagiert haben“, sagt Skuratovski: „In Montenegro gibt es vor allem für junge Segler nur wenig Angebote. Da wollte ich helfen.“

Und obwohl sich Skuratovski und die Zwischenahner vor der Spendenaktion nicht kannten, fingen die Ammerländer an zu sammeln. Stefan Schweneker vom ZSK hatte den Aufruf gesehen und im Verein rumgefragt. Schnell entwickelte sich eine Eigendynamik. Schwimmwesten, Neopren-Anzüge, Schuhe, Ruderanlagen und Riggs kamen zusammen und konnten sich vor den Festtagen noch auf den Weg nach Montenegro machen.

„Ich bin einfach nur begeistert, wie sehr uns die Zwischenahner Segler in so kurzer Zeit geholfen hat. Wahnsinn, was Stefan und sein Team alles zusammenbekommen haben. Der Wagen war ruckzuck voll“, freut sich Skuratovski, der nun hofft, zu Beginn der neuen Segelsaison im März mit seinem Angebot für Kinder und Jugendliche starten zu können. Ambitionierte Trainer habe er bereits gefunden, freut sich Skuratovski.

Er hofft, dass er im nächsten Jahr auch den Zwischenahnern von den ersten Entwicklungen berichten kann. „Es wäre eine tolle Sache, wenn sich aus dieser Aktion ein regelmäßiger Austausch entwickeln könnte“, sagt Skuratovski.