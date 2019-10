Bad Zwischenahn Sechs Monate haben sie geschwitzt, gelitten, wurden auf die Probe gestellt und haben dabei viel gelernt. Die Anstrengungen haben sich aber gelohnt. Alle fünf Kampfsportler des Vereins Tora Ryu Bad Zwischenahn haben ihre Schwarzgurt-Prüfung bestanden.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dass wir es jetzt geschafft haben“, sagte Karateka Vladimir Mill mit einem Lachen nach der sechsstündigen Prüfungszeremonie. „Das war ein Erlebnis, wie man es nur einmal im Leben erlebt. Obwohl ich so aufgeregt war, war es ein unbeschreibliches Gefühl. Ich bin aber ein Kämpfer und habe es durchgezogen“, zeigte sich der Karateka zufrieden und überprüfte den Sitz seines gerade erworbenen Schwarzgurts an seinem Gi-Kampfanzug.

Verschiede Stile Als einzige der fünf Prüflinge will Susanne Müller ihren Schwarzgurt im Kobudo erreichen. In dieser japanischen Kunst der Selbstverteidigung werden traditionelle Waffen verwendet. Unter anderem gehören der Bo (lange Stock/Stab), die Sai (Werkzeug der Fischer), Tonfa (Werkzeug der Müller), Kama (Sichel) und das Katana (das Schwert der Samurai) zum Arsenal. Diese alte Kampfkunst entstand im 16. Jahrhundert auf der Insel Okinawa. Die Bauern und Fischer entwickelten, um sich zu verteidigen, Waffensysteme, bei denen sie landwirtschaftliche Geräte, Alltagsgegenstände und Werkzeuge nutzten. Carina Honkomp und Olaf Haake haben ihr Kampfsport-Studium dem F.I.S.T. (Freies Individuelles Selbstverteidigungs Training) gewidmet. Dieses Selbstverteidigungssystem wurde 1991 von Jörg Knust gegründet. F.I.S.T. besticht durch seine Effektivität. Neben den Techniken werden auch realitätsnahe Situationen nachgespielt und Verhalten und Kommunikation geschult. Mit dem Shotokan Karate Do beschäftigen sich Christoph Honkomp und Vladimir Mill. Dies ist der älteste Karatestil in seiner traditionellen Form. Körperliche Abhärtung, Kraft und Flexibilität, aber auch mentale Physis, sind im Shotokan Karate Do unabdingbar. Shotokan ist eine Kunst, die die kämpferischen Elemente mit den geistigen verbindet.

Viele Umarmungen gab es auch für Christoph Honkomp. Gemeinsam mit Mill hatte er sich der Schwarzgurt-Prüfung im Karate gestellt – und erfolgreich abgeschlossen. „Es war richtig, dass es heute passiert ist. Endlich lässt der Druck der letzten Wochen nach“, zeigte sich der neue Schwarzgurt-Träger sichtlich erleichtert.

Nach einem langen Tag, an dem die Prüflinge das Gelernte in verschiedenen Formen unter Beweis stellen mussten, gab es für die Schwarzgurt-Anwärter Grund zur Freude. Alle Anwärter des Vereins Tora Ryu Bad Zwischenahn hatten bestanden. „Während der Prüfung hat man gemerkt, dass das Lernen einen Sinn gehabt und sich die Arbeit gelohnt hat. Dieses Gefühl trägt einen durch die Prüfung“, sagte Christoph Honkomp – auch wenn alle Prüflinge körperlich und geistig an ihre Grenzen gestoßen waren.

Perspektivwechsel

„Ab jetzt ändert sich für euch die Perspektive“, sagte Sensei Jörg Knust, dessen Titel so viel wie Lehrer bedeutet. Ab sofort dürfen sich die Schwarzgurte in die Riege der Meister einreihen und sollen nun auch die neuen Schüler stärker in die Kampfkunst einweihen und ihnen zur Seite stehen. Knust war mit dem Abschneiden seiner Schützlinge sehr zufrieden: „Wir haben heute tiefgehende, überdurchschnittliche Prüfungen gesehen“, lobte der Sensei.

Als letztes Mitglied des Vereins Tora Ryu bekam Susanne Müller am Ende eines langen Tages ihren Schwarzgurt überreicht. Auch wenn der 63-Jährigen beim Binden des neuen Gurtes noch die Hände zitterten, war ihr die große Freude deutlich anzumerken. „An der Dan-Prüfung teilzunehmen, war für mich lange ein absurder Gedanke. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich jetzt hier stehen darf. Mein Leben hat sich durch das Studium der Kampfkunst deutlich bereichert“, freute sich der erfolgreiche Prüfling.

Dass die Kobudoka mit vollem Einsatz dabei war, verriet ein Blick auf ihre Hand. Bei einem Prüfungsinhalt, bei dem die Kämpferin sich gegen einen bewaffneten Angreifer wehren musste, zog sie sich einen Schnitt in der Hand zu, der zunächst kräftig blutete. „Diese Wunde zeigt, dass es scharfe Waffen sind. Kurzzeitig hat mich die Verletzung aus der Bahn geworfen, dann kam die Konzentration aber schnell wieder“, sagte Müller, die nach einer kurzen Behandlungspause weitermachen konnte und überzeugte.

F.I.S.T.ler überzeugen

Einen Monat nach der Prüfung der Karateka und Kobudoka war im Dojo im Bad Zwischenahn noch einmal Daumendrücken angesagt. Für die F.I.S.T.ler Carina Honkomp und Olaf Haake, die ihr Studium dem Freien Individuellen Selbstverteidigungs Training gewidmet haben, stand die Prüfung ebenfalls an. Auch hier durfte Sensei Knust seinen beiden Schützlingen am Ende der Zeremonie zur Aufnahme in die Meisterriege gratulieren.

„Es war ein anstrengender Tag, den ich total aufregend fand. Die Prüfung war sehr vielseitig“, erinnert sich Carina Honkomp. So mussten sich die F.I.S.T.ler unter anderem mit Handschellen zusammengekettet im Bodenkampf gegen ein anderes Paar erwehren. „So etwas hatten wir noch nie im Training geübt. Durch die gute Vorbereitung wussten wir aber, welche Möglichkeiten uns in dieser Situation bleiben“, zeigte sich Carina Honkomp zufrieden.

Das Gefühl, die Prüfung bestanden und den Lohn für die harte Arbeit des vergangenen halben Jahres eingefahren zu haben, konnte Olaf Haake auch eine Woche nach der feierlichen Zeremonie noch nicht einordnen. „Ich habe es immer noch gar nicht richtig realisiert, was eigentlich passiert ist. Dieses Gefühl stellt sich wahrscheinlich erst in ein paar Wochen ein“, sagte der 49-Jährige, der vor acht Jahren mit seinem F.I.S.T.-Training begonnen hatte: „Ich bin unglaublich froh, dass ich es jetzt geschafft habe. In der Prüfung war es die ganze Zeit eine Situation am Limit.“ Viele Dinge am Rand der Prüfung habe er gar nicht mitbekommen, so fokussiert sei er gewesen, betont Haake.

Der erste große Schritt ist nun getan. Wie geht es jetzt aber für die neuen Schwarzgurte weiter? Einig waren sich alle, das Erlebte jetzt erst einmal ein wenig sacken zu lassen. „Ich freue mich darauf, jetzt wieder mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können. Meine Familie hat mich zwar während dieser Zeit toll unterstützt, musste aber auch auf einiges verzichten“, erzählt Karateka Vladimir Mill. Ähnlich sieht es auch Carina Honkomp: „Jetzt wird es wieder Zeit, zuhause einmal richtig Ordnung zu schaffen“, sagt die F.I.S.T.lerin mit einem Lachen: „Bei uns zuhause drehte sich jetzt ein halbes Jahr alles nur um die Prüfung. Ich bin froh, dass meine Kinder da so viel Verständnis für gezeigt haben.“

Im Training bleiben

Sich auf dem Schwarzgurt ausruhen, will sich aber keiner der fünf Prüflinge. „Ich bin gerne ein Teil dieser Gemeinschaft im Dojo und möchte meine Erlebnisse weitergeben“, betont Susanne Müller. Den Zuspruch, den sie während der Vorbereitung auf die Prüfung aus der Gemeinschaft erhielt, möchte sie auch anderen Prüflingen mit auf dem Weg geben. Ähnlich sieht es Olaf Haake: „Die große Last ist zwar erst einmal weg. Jetzt, da man aber die Unterschiede zwischen uns und den höheren Meistergraden gesehen hat, will man sich ebenfalls noch verbessern.“ Ein festes Ziel hat der F.I.S.T.ler zwar nicht. Im Training, wenn auch nicht so intensiv wie im vergangenen halben Jahr, möchte er dennoch bleiben.

Karateka Christoph Honkomp hatte vor einem halben Jahr gesagt, dass mit der Aufnahme des Trainings zum Schwarzgurt das Studium des Karate für ihn erst richtig beginnt. „Wir haben jetzt den erste Berg erklommen und die Tür geöffnet und gesehen, was dahinter ist. Damit endet es aber nicht. Jetzt wartet auf uns der nächste Berg, der noch höher ist“, erklärt der ehrgeizige Kampfsportler.