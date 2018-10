Bad Zwischenahn „Wir müssen pünktlich anfangen“, erklärt Trainer Georg Kuhlen, bevor er die zum großen Teil in grünen Shirts gekleideten „Lauf geht’s“-Teilnehmer auf der Wieder hinter dem Hotel Seeschlösschen versammelt: „Einige mögen die Übungen nicht so gerne und kommen darum dann, wenn wir fertig sind, so dass wir direkt loslaufen können." Die meisten aber machen die Mobilisations- und Stabilisationsübungen, die das Aufwärmen für den Trainingslauf bilden, brav mit.

Nur 45 Minuten Laufen stehen an diesem Sonntag auf dem Plan. Nur? Ja, denn in den vergangenen Wochen waren die Läufe 80 oder 90 und sogar 120 Minuten lang – ganze zwei Stunden auf gut deutsch. Und das hat auch seinen Grund: Die etwa 50 Teilnehmer des Lauftreffs in Dreibergen bereiten sich auf den Halbmarathon in Oldenburg an diesem Sonntag vor. Im Mai hat das Training begonnen – viele fingen damals erst mit dem Laufen an.

Langstrecke ist Routine

Jetzt sind auch weite Strecken kein Problem mehr. „Nur 45 Minuten – ich weiß gar nicht, was ich mit dem Rest des Tages anfangen soll“, scherzt eine Teilnehmerin. „Da schaffen wir es heute gar nicht ganz ums Zwischenahner Meer“, stellt eine andere Läuferin mit leichtem Bedauern fest.

Doch die Stimmung ist trotzdem gut – auch wenn es nur auf den Wald- und Schotterwegen in Richtung der Berufsbildenden Schulen Ammerland geht – und auf dem Asphaltweg an der Straße wieder zurück. „Um uns auf den Halbmarathon vorzubereiten, der in Oldenburg ja fast nur auf Straße gelaufen wird“, erklärt Trainer Kuhlen.

Der große Tag also steht ganz dicht bevor. Viele Teilnehmer freuen sich drauf, einige werden aber auch nervös. „Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass man noch krank wird“, sagt Beate Kuhlmann aus Westerstede. Das fände die 42-Jährige nach sechs Monaten Training gar nicht gut: „Jetzt will ich auch laufen!“, ist sie entschlossen. Sie lobt das Konzept von „Lauf geht’s“. Sie konnte vor dem Programm fünf bis sieben Kilometer laufen, darüber hinaus ist sie nicht gekommen. An diesem Sonntag nimmt sie die 21,1 Kilometer in Angriff.

Bei Doris Martens aus Rastede war der Schritt noch etwas größer. „Von 0 auf 100“, sei sie gegangen. „Ich war Anfänger. Es hat aber alles sehr, sehr gut geklappt“, erklärt die 63-jährige, die schon immer mal laufen wollte – und es in der Gruppe mit „Lauf geht’s“ geschafft hat. „Das Team war klasse, der Zusammenhalt super, dass man sich jeden Sonntag trifft – und das gute Wetter“, resümiert Martens.

Begeistert ist auch Gerlinde Bayrhammer – im Gegensatz zu ihrem Arzt, als sie ihm von ihrem Plan erzählte, bei „Lauf geht’s“ mitzumachen. „Der war gar nicht begeistert. Meine Blutdruck- und Gewichtswerte waren damals nicht so toll“, meint die 64-Jährige. Aber sie hat es trotzdem gemacht – und nicht eine einzige Minute bereut: „Ich brauche keine Medikamente mehr, ich fühle mehr Power, mehr Lebenskraft – der Sommer war der beste Sommer seit langem, wegen meiner sportlichen Aktivität“, erzählt die Rastederin.

Der letzte Lauftreff

Und der Sommer ist ja noch gar nicht vorbei: Angenehme 21 Grad waren es am Sonntagmorgen beim letzten Lauftreff vor dem Halbmarathon. Gut, dass Trainer Georg Kuhlen noch für eine leckere Erfrischung zum Schluss gesorgt hatte.