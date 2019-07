Bad Zwischenahn Bunt, geheimnisvoll, dunkel, mit viel Liebe zum Detail und stimmungsvoll sind Adjektive, die beschreiben, was Bürger und Besucher von Bad Zwischenahn am Wochenende erwarten wird. Denn an diesem Samstag, 20. Juli, läuft die mittlerweile vierte Auflage der Lichternacht der Bad Zischenahn Touristik.

Magische Momente

„Wer auf der Suche nach Romantik und magischen Momenten ist, sollte in den Kurpark kommen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Denn die präsentiere sich mit einem eindrucksvollen Lichtkonzept, abwechslungsreichen Illuminationen sowie extravaganten Objekten. Der Kurpark verwandelt sich dabei in ein farbenfrohes Lichtermeer.

Ein besonderer Augenblick: Fackelschwimmer im Zwischenahner Meer. BILD: Sascha Stüber Ein besonderer Augenblick: Fackelschwimmer im Zwischenahner Meer. BILD: Sascha Stüber DLRG sucht noch Fackelschwimmer Die DLRG sucht noch freiwillige Fackelschwimmer zur Bildung einer menschlichen 100. Unterstützung gibt es bereits von befreundeten DLRG-Ortsgruppen – das reicht aber noch nicht. Wer schwimmen kann und sich mit einer Fackel, die in einer Hand gehalten wird, circa 20 Minuten im Wasser halten kann, darf sich an der Aktion beteiligen. Geschwommen wird eine etwa 400 Meter lange Strecke. Im Anschluss gibt es Bratwurst, Suppe und Getränke.

Passend zum Zwischenahner Meer sollen im Jubiläumsjahr „100 Jahre Bad“ große Segel in verschiedensten Variationen mit einem originellen Gestaltungs- und Materialmix im Fokus der Lichtinszenierung stehen. Ob allein oder in Gruppen gestellt, die 71 handgemachten und wunderbar gesetzten Segel sollen die Besucher begeistern und inspirieren. Darüber hinaus werden auch Künstler in Lichtkostümen die Gäste zusätzlich überraschen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen von 15 bis 17 Uhr die Gebrüder Stolz und von 19.30 bis 1 Uhr die Gruppe „Jay & Friends“. Außerdem gibt es an verschiedenen Ständen Leckereien und Getränke für die Besucher. Der Eintritt ist frei.

Passend zum Programm bietet die Weisse Flotte als Eventsponsor der Lichternacht romantische Lampionfahrten an. Zudem sind auch die Segelboote auf dem Meer mit Lampions und Lichterketten geschmückt. Die Segel der Lichternacht bleiben bis zum 21. Juli im Kurpark stehen, entfalten ihre Wirkung auch bei Tag und bilden am Sonntag den Rahmen zur Begrüßung der Radwerbefahrer der Bad Zwischenahner Woche.

Schwimmen mit Fackeln

Ein besonderer Höhepunkt des Lichterfestes ist das Fackelschwimmen, das in Zusammenarbeit mit der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) veranstaltet wird. Dabei schwimmen die Teilnehmer eine kleine Strecke vor dem Kurpark und transportieren brennende Fackeln. Passend zum Bad-Jubiläum soll dieses Mal im Wasser eine menschliche Einhundert entstehen. Treffpunkt ist um 21 Uhr am „Strandcafé“, Unter den Eichen 12a, zum Schwimmerbriefing.