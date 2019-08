Bad Zwischenahn Wenn sich am kommenden Samstag, 10. August, um 9.30 Uhr 400 Schwimmerinnen und Schwimmer in das Zwischenahner Meer stürzen, wird ihr Weg vom Ufer in Dreibergen bis zum Ziel beim Bad Zwischenahner Strandcafé deutlich einfacher zu finden sein als in den Vorjahren. Die DLRG hat in diesem Jahr dem Wunsch vieler Teilnehmer entsprochen und weitere Markierungsbojen für die Schwimmstrecke beschafft. Die großen, leuchtend roten Bojen markieren den Weg und sorgen dafür, dass die Schwimmer tatsächlich nur die rund 3,2 Kilometer lange Strecke und keinen großem Umweg schwimmen. Auch sonst, berichtet DLRG-Sprecher Ralf Zimmermann, sind die Bedingungen für das Schwimmen gut. Angenehmen Lufttemperaturen kämen zusammen mit einer Wassertemperatur von rund 23 Grad. Auch der Wasserstand von rund 5,10 Meter sowie die Wasserqualität und die Windverhältnisse würden nach derzeitigen Stand passen.

Um die 150 ehrenamtlichen Helfer verschiedenster Institutionen (DLRG, DRK, Feuerwehr, Wasserwacht, Fischereiverein, ZSK, Schiffsmodellclub, Round Table und Touristik-Service) sind mit der Sicherheit und der Durchführung des Meertages beschäftigt, der im Jubiläumsjahr „100 Jahre Bad“ ein deutlich größeres Programm hat als sonst bei Quer durchs Meer üblich ist.

Der Meertag mit Quer durchs Meer, Luftmatratzenrennen, Neptuntaufe, Wasserskishow, Tuchakrobatik, Musikdarbietungen, Aalbesatz für das Meer, Kinderattraktionen Aalräuchern, Schiffsmodellclub, Fahrradputzaktion und vielen weiteren Attraktionen wird zu einem spannenden Event.

Für das Luftmatratzenrennen gibt es nach wie vor Startplätze, auch am Meertag selbst sind noch Nachmeldungen möglich. Die Luftmatratzen werden gestellt und sind immer mit zwei Personen besetzt. Für die Gewinner der ersten drei Plätze gibt es Wochenendtrips oder Freikarten für ein Spiel der EWE-Baskets in Oldenburg.

Auch die besten Kostüme werden prämiert. Hier gibt es Jahreskarten für den Bad Zwischenahner Badepark für das Jahr 2020, Rundfahrt mit Frühstück auf einem Schiff der Weissen Flotte und Ebenfalls Eintrittskarten für die Baskets.

Ehrengast des Meertages wird Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU), der gemeinsam mit anderen bekannten Persönlichkeiten von Gott Neptun „getauft“ werden wird.

Anmeldungen zum Luftmatratzenrennen sind noch möglich unter