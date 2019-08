Bad Zwischenahn Genau um 12.40 Uhr hatte die letzte Schwimmerin bei „Quer durchs Meer“ in Bad Zwischenahn wieder festen Boden unter den Füßen. Rund drei Stunden nach dem Start hatte sich zu diesem Zeitpunkt der Strand beim Spielplatz im Kurpark schon ziemlich geleert, für die meisten Meer-Durchquerer hatte es vorher aber jede Menge Applaus von vielen Zuschauern gegeben.

Bei starkem Wind und hohen Wellen auf dem ersten Teil der Strecke hatte der Oldenburger Andreas Stein als schnellster Schwimmer die 3,2 Kilometer von Dreibergen nach Bad Zwischenahn in nur 45,50 Minuten zurückgelegt.

Nicht alle Teilnehmer kamen in Ziel. „Wir hatten am Anfang 30 bis 40 Zentimeter hohe Wellen, einige Schwimmer mussten wir gleich am Anfang wieder aus dem Wasser holen, berichtete Stefan Wirwal von der DLRG. Von 417 Teilnehmern, deren Anmeldung die Veranstalter angenommen hatten, gingen am Samstagmorgen letztlich 390 in Dreibergen an den Start.

Die beiden ältesten Teilnehmer waren Gerhard Daro aus Ostfriesland mit 82 Jahren und der Zwischenahner Klaus Wolf, 80 Jahre und Mit-Erfinder von „Quer durchs Meer“. Ich bin nur im Zickzack geschwommen“, sagte Wolf, der als vorletzter Schwimmer ins Ziel kam, beim Interview mit Chef-Organisator Ralf Zimmermann von der DLRG Bad Zwischenahn. „Durch die Wellen wusste ich teilweise gar nicht, wo ich bin. Ich kam mir vor wie ein Kampfschwimmer.“ Die meisten Schwimmer fanden den Weg durch das Meer in diesem Jahr aber gut, auch wegen der neuen großen Markierungsbojen, die die DLRG angeschafft hatte. Im internen Wettstreit zwischen Kurdirektor Norbert Hemken und Bürgermeister Arno Schilling hatte in diesem Jahr Hemken die Nase vorn. Er kam nach 1.36 ins Ziel. Er war allerdings nach dem Startschuss vom Boot ins Wasser gesprungen und hatte so einige Meter Vorsprung. Schilling brauchte allerdings mit zwei Stunden und fünf Minuten deutlich länger.

Nach „Quer durchs Meer“ geht der „Meertag“ im Bad Zwischenahner Kurpark bis zum Abend weiter – mit Wasserski-Show, Luftmatratzenrennen und Neptun-Taufe.