Bad Zwischenahn Vor einer großartigen Kulisse von knapp 500 begeisterten Zuschauern führte der „JZ United e.V.“ bei seiner Neujahrsshow ein äußerst abwechslungsreiches und temperamentvolles Programm in der Sporthalle des Gymnasiums in Bad Zwischenahn auf.

Etwa 150 Aktive hatten in den letzten Wochen und Monaten extrem viel Zeit und Mühe investiert, um unter der Leitung von Kerstin Lentz verschiedene Choreographien aufs Parkett zu bringen. Insgesamt zwölf Tanztrainer sind im Verein aktiv und erarbeiten in gleichberechtigter Zusammenarbeit mit den Jugendlichen die Show-Acts.

Anfänge des Tanzens im Jugendzentrum

Kassenwart Uwe Kubiack erinnert sich noch an die Anfänge des Tanzens im Jugendzentrum (JUZ) Bad Zwischenahn: „Vor mehr als 20 Jahren haben wir den Wünschen der Mädchen nach tänzerischen Aktivitäten im JZ nachgegeben. Dass wir so eine Lawine mit so großer Begeisterung lostreten würden, hätten wir uns damals nicht erträumt.“

So ist auch Kerstin Lentz schon seit 1992 mit dabei: „Tanzen ist mein Leben. Die Musik und die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen euphorisieren mich“, sagt sie. Bei ihrer engagierten Moderation, dem Umgang mit den Kindern und dem Publikum glaubt man ihr aufs Wort. Keiner konnte sich ihrer Energie entziehen.

Farbenfrohes Spektakel

Mit einem Tanz-Stop-Spiel wurden zu Beginn die 22 Gruppen auf die Tanzfläche geholt, nacheinander vorgestellt und wieder verabschiedet. Diese Vorstellung alleine gab schon einen tollen, farbenfrohen Überblick über die Arbeit des Vereins.

Danach wurde die Dezibel-Zahl deutlich erhöht, die Bässe aufgedreht und die elf jungen Damen der Gruppe „Wake Up, New“ betätigten sich erfolgreich als „Eisbrecher“ beim Publikum für das folgende Programm. In rasantem Tempo wechselten nun die Gruppen der schwungvollen Show. Alle wurden von den Mitstreiterinnen lautstark unterstützt. Nur das Publikum musste noch ein wenig mit Kommando-Plakaten, auf denen Begriffe wie „Klatschen“ und „Trampeln“ standen, zu Höchstleistungen angetrieben werden. Der Kreisch-Alarm wurde anschließend nach jedem Auftritt von einer Jury mit Punkten von 1 bis 10 benotet. Von da an ging die Post in der Halle richtig ab.

Mit hochroten Köpfen, voll engagiert und sicher in den Bildern agierten schon die Jüngeren wie F.G.E. und Hip-Hop-Kids. Die etwas älteren Gruppen tanzten variantenreich und flexibel in den Figuren. Die jungen Damen von „Wake Up, New“ und „Gentry“ gaben alles. Angefangen von teils knalligem Make-Up und passenden Garderoben bis hin zu guter Raumaufteilung und ansprechenden Hoch-Tief Bewegungen. Dem neutralen Beobachter fiel der große Zusammenhalt der Compagnie direkt ins Auge. Das bestätigte auch Stine Schellstede, die seit 2012 im JZ tanzt: „ Es gibt ein super Gruppengefühl. Hier zu tanzen macht riesigen Spaß. Das Einüben der Choreographien ist ein spannender Prozess.“ Ins gleiche Horn stieß Gesa Trump, ebenfalls von der Gruppe „Gentry“: „Ich bin vom Ballett zum Hip Hop gekommen. Alle hier sind super freundlich. Es gibt keinen Neid. Wir erfreuen uns, auch auf Wettkämpfen, an den Leistungen der Anderen.“

Wenig Jungen dabei

Gar nicht so einfach war es, den einzigen Jungen unter all den Mädchen zu finden. Kian Deetjen (9) tanzt seit vier Jahren mit riesigem Erfolg mit seinen Schwestern Annika (15) und Lea (12) bei den „First Giants“. Trainerin Lentz bedauert es sehr, dass die Jungen ab einem gewissen Alter das Tanzen als uncool empfinden und sich verabschieden. Leider fehlt dem Verein ein Break-Dance-Trainer, der Jungen motivieren könnte.

Völlig begeistert verließen die Zuschauer am Ende die Halle. Sie hatten eine mega- coole Show von „JZ United“ erlebt, die keine Wünsche offen ließ.