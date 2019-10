Bad Zwischenahn Ein kräftiges Frühstück hatten Sie sich alle verdient: Rund 50 Teilnehmer und Trainer der NWZ-Aktion „Lauf geht’s“ trafen sich am Sonntagvormittag mit Katja Jungjohann vom Organisationsteam der NWZ im Oscar’s im Alten Kurhaus Bad Zwischenahn, um gemeinsam auf das mehrmonatige Lauftraining und den Halbmarathon als Finale am 20. Oktober in Oldenburg zurückzuschauen.

Lauf geht’s“ ist ein Sportangebot, veranstaltet von der Nordwest-Zeitung und entwickelt von einem der renommiertesten deutschen Sportwissenschaftler, Dr. Wolfgang Feil. Unter dem Motto „In sechs Monaten zum Halbmarathon“ wurde unter fachlicher Anleitung gemeinsam für das große Ziel trainiert.

Dass es in diesem halben Jahr beim Training in Dreibergen oft anstrengend, mindestens genauso oft aber sehr lustig zuging, fasste Werner Philip zusammen, der sich dafür mittels einer Mütze kurzfristig in den Comedian Torsten Sträter verwandelte. „Ich habe zehn Kilo verloren, die jetzt in Dreibergen und Oldenburg auf der Straße liegen“, witzelte er, bevor er dem Trainer-Team und Katja Jungjohann ein Abschiedsgeschenk übergab. „Ihr habt dafür gesorgt, dass wir diesen Sport jetzt lieben“, sagte er. „Wir konnten euch nur etwas schubsen – ihr habt jeden Schritt selbst gemacht“, entgegnete Michael Schönwandt im Namen der Trainer. „Wir haben angefangen mit einer Minute, am Ende konntet ihr zwei Stunden am Stück laufen – wer sich dazu aufraffen kann, hat viel geschafft.“

Teilnehmer Rolf Oeljeschläger aus Ekern hat das große Finale zwar verpasst: „Kurz vor dem Halbmarathon hat mein Fuß nicht mitgespielt“, sagte er am Sonntag. „Aber das war ja nicht der letzte Halbmarathon“. Weiter machen will auch Hilke Neumann aus Heidkamp, die vor „Lauf geht’s“ immer überzeugt war, Laufen sei nicht ihr Sport, dann aber am Ende mit vielen anderen Teilnehmern über den Zieleinlauf beim Halbmarathon jubeln konnte.