Lauf vor dem Festessen

Bad Zwischenahn /Oldenburg Für Kurzentschlossene, die an Heiligabend noch prophylaktisch etwas für ihre Fitness und die schlanke Linie tun wollen, gibt es an diesem Morgen noch ein Angebot. Die Reihe der Oldenburger Themenläufe ist wieder zu Gast in Bad Zwischenahn.

Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber vom 53°-Grad-Hotel in Dreibergen zum dritten Themenlauf dieses Winters.

Während es bei den anderen Themenläufen mehrere Distanzen zur Auswahl gibt laufen diesmal alle Läufer die rund zwölf Kilometer lange Runde um das Zwischenahner Meer. Es gibt mehrere Gruppen, die in unterschiedlichem Tempo unterwegs sind. Dabei werden die schnellsten Läufer zirka 5.30 Minuten für den Kilometer benötigen und die langsamsten circa 7 Minuten.

Veranstalter ist das Team „Laufrausch“. Anders als bei den anderen Themenläufen ist diese Veranstaltung nicht extra für die Laufserie aus der Taufe gehoben worden, sondern war schon zuvor liebgewonnene Tradition bei den Laufrauschlern, die sich schon kurz nach der Vereinsgründung die Frage stellten, was dagegen spräche auch am Heiligabend gemeinsam seinem Hobby zu frönen.

Im Anschluss gibt es Gebäck und Heißgetränke (bitte eigene Tasse mitbringen)