Der Oldenburg-Marathon

wird in diesem Jahr am Sonntag, 21. Oktober, veranstaltet. Läufer können auf verschiedenen Distanzen (42,2 km, 21,1 km, 4x3,5 km, 10 km, 5 km sowie 1,6 km) gegeneinander antreten. Der Startschuss für die Marathon-Distanz fällt am Rathaus in Bad Zwischenahn. Anmeldungen sind noch möglich.

https://oldenburg-marathon.de