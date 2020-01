Bad Zwischenahn Die beiden Zwischenahner Marcel Thurm und Tobias Bents verfolgen wie viele andere Menschen die erschreckenden Nachrichten von den riesigen Flächenbränden in Australien. Besonders das Schicksal zahlloser Koalas und anderer Wildtiere, die in den Feuern ums Leben kommen und deren Lebensraum zerstört wird, macht ihnen zu schaffen. „Die Tiere haben keine Schuld an dieser Situation und können nicht entkommen“, sagt Thurm.

Beide wollen helfen, Thurm will dazu seine Fähigkeiten als Läufer einsetzen – nicht zum ersten Mal. 2014 war er für ein Kinder- und Jugendhospiz in Wilhelmshaven zu einem Ultra-Lauf über 78 Kilometer von Bad Zwischenahn nach Bremen gestartet und hatte damit Spenden gesammelt. Das möchte er wieder tun, allerdings will er diesmal näher an der normalen Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern bleiben. Viermal will er am Samstag, 29. Februar, das Zwischenahner Meer umrunden – jeweils rund 12 Kilometer.

Wie bei dem ersten Lauf ist der 33-Jährige jetzt auf der Suche nach Sponsoren und Unterstützern, die ihm helfen, damit die „Australian Koala Foundation“ zu unterstützen. Einige lokale Unternehmen haben bereits Unterstützung zugesagt. Und auch einige andere passionierte Läufer wollen an diesem Tag für die Australische Tierwelt eine oder mehrere Runden um das Zwischenahner Meer drehen.

Thurm plant allerdings keine große und durchorganisierte Laufveranstaltung mit Startgeldern, er will mit seiner Aktion hauptsächlich die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Bedrohung der Tierwelt lenken und zur Unterstützung der Koala-Stiftung aufrufen.

Starten will Thurm am 29. Februar um 10.30 Uhr mit weiteren Läufern wie bei seinem ersten Lauf an seinem Arbeitsort beim Jagdhaus Eiden. Zudem will er entlang der Laufstrecke drei Versorgungsstationen organisieren, an denen sich die Läufer mit Obst, Wasser und Cola stärken können.

Sein Freund Tobias Bents teilt zwar nicht Thurms Laufbegeisterung, will aber ebenfalls mithelfen. Er unterstützt Thurm zum einen bei der Vorbereitung des Laufs, zum anderen will er sich von einem persönlichen Schatz trennen. Beim Online-Auktionshaus Ebay versteigert er derzeit ein Werder-Trikot mit der Rückennummer und dem Namen von Claudio Pizarro und vielen Original-Unterschriften von vielen Werder-Spielern aus dem Jahr 2010.

Wer die beiden Zwischenahner bei ihrer Spendenaktion unterstützen will, kann sich per E-Mail (marcel_thurm@yahoo.de) bei Marcel Thurm melden. Infos über die Australian Koala Foundation gibt es unter