Spielen in der Bibliothek

Bad Zwischenahn Unter dem Titel „Spiel doch mal am Meer“ – Spielenachmittag in der ‚bibliothek am meer‘ wird es ab April 2019 einen monatlichen Spielenachmittag in der ‚bibliothek am meer‘ im Alten Kurhaus Bad Zwischenahn geben.Erster Termin ist am Donnerstag, 18. April, von 15 bis 17 Uhr. Danach findet der Spielenachmittag immer am 3. Donnerstag im Monat statt, außer im Juli (Sommerferien) und im August (Zwischenahner Woche). Die Spielenachmittage haben jeden Monat eine thematische Ausrichtung, an der sich auch die Zielgruppe orientiert. Trotzdem sind Interessierte jeden Alters zu allen Terminen herzlich eingeladen.

Das Thema beim ersten Termin lautet „Spieleklassiker – eine Auswahl“ Gespielt werden unter anderem Das Verrückte Labyrinth (Junior Labyrinth) Carcassone, Memory, Ligretto (Ligretto Kids) Scrabble (Scrabble Junior), Malefiz und Make’n Break. Eine Anmeldung zum Spielenachmittag ist nicht notwendig, die Teilnahme ist kostenfrei.

Fragen beantwortet das Team der ‚bibliothek am meer‘ unter Telefon 0 44 03/60 44 60 oder per E-Mail an bibliothek@bad-zwischenahn.de.