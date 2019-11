Bad Zwischenahn In der Turnier-Tanz-Saison stand für fünf Starter des Tanzsport-Zentrums Bad Zwischenahn der nächste Höhepunkt an. Bei der Weltmeisterschaft der IDO (International Dance Organisation) in Bieitigheim-Bissingen erreichten die Ammerländer Top 20-Platzierungen im Wettstreit mit der Discofox-Elite. Um bei der WM starten zu dürfen, mussten sich die Teilnehmer über eine Rangliste qualifizieren.

In der Klasse der Adults tanzten Kathi Mahn und Janis Hülsebusch ihre Vor- und Hoffnungsrunde in den Slow- und Quick-Runden (langsamer und schneller Discofox) und landeten auf dem 19. Platz. Das Duo tanzt bereits seit fünf Jahren aktiv im Zwischenahner Verein. Nach ihrem ersten Turnier 2014 in Hildesheim haben sich die beiden innerhalb von fünf Jahren in die S-Klasse, die höchste Turnierklasse im Discofox, hochgearbeitet.

In der Klasse der Senioren tanzten Corinna und Peter Freesemann. Das Paar tanzt ebenfalls seit fünf Jahren, davon zwei Jahre als aktives Turnierpaar im TAF Germany („The Actiondance Federation“). Nach ihrer Vor- und Hoffnungsrunde ertanzten sich die beiden den 18. Platz.

Neben der Weltmeisterschaft für Discofox-Paare fand ebenfalls die Weltmeisterschaft für Jack & Jill, bei dem die Tänzer die Tanzrunden mit wechselnden Partnern bestreiten, statt. Steffen Hillmann startete in der Klasse der Adults und tanzte sich dort auf dem 14. Platz.

Auch Trainer Ralf Sprick zeigte sich begeistert von der Weltmeisterschaft: „Die Weltmeisterschaft im eigenen Land war eine einzigartige Gelegenheit für unsere Tänzer aus dem Ammerland und Oldenburg, um mit der Discofox-Elite der Welt auf einem Parkett zu stehen.“

Für das Tanzsport-Zentrum Bad Zwischenahn ist die diesjährige Tanzsaison jedoch noch nicht abgeschlossen, denn nach der WM ist vor der DM. Die Tanzpaare bereiten sich nun auf die Deutsche Meisterschaft des TAF Germany vor, die im Dezember beim Tanz-Treff Jülich stattfinden wird. Bereits auf der Norddeutschen Meisterschaft und den German Masters konnten die Zwischenahner Tänzer ihre Qualifikation erlangen.