Bad Zwischenahn Kein Wochenende ohne Großveranstaltung am Meer: Nach dem Meertag mit „Quer durchs Meer“ und der Zwischenahner Woche sind am kommenden Wochenende rund ums Zwischenahner Meer wieder die Bären los. Und wie schon im vergangenen Jahr ist die Starterliste für den 29. Oldenburger Bären-Triathlon, der am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, in Bad Zwischenahn stattfindet, seit einigen Tagen geschlossen, Nachmeldungen sind nicht mehr möglich, so der Oldenburger Triathlon-Club „Die Bären“.

Voll wird es vor allem am Sonntag auf den Straßen rund um das Zwischenahner Meer. Bereits am Samstag, 24. August, ist als „Vorspiel“ die Straße „Unter den Eichen“ von circa 17 bis 19 Uhr gesperrt.

Am Sonntag, 26. August, ist wegen des Rad-Wettbewerbs die Verkehrsführung um das Zwischenahner Meer wieder als Einbahnstraßenregelung gegen den Uhrzeigersinn ausgeschildert. In den Ortskern führt nur eine ausgeschilderte Strecke über die Johann-Bruns-Allee. Die Sperrung gilt von circa 9 bis 13 Uhr, mit Verkehrsbehinderungen ist aber bereits ab 8 und bis circa 14 Uhr zu rechnen.

Polizei, Ordner und Freiwillige Feuerwehren regeln den Verkehr rund um den See. Die Gemeindeverwaltung weist alle Verkehrsteilnehmer ausdrücklich darauf hin, dass den Anweisungen der Ordner Folge zu leisten ist.

Zuschauer sind während der Wettbewerbe natürlich willkommen. „Es wird wieder eine interessante Mischung aus Leistungs- und Breitensport geben“, ist sich Organisationschef Falk Ohlenbusch sicher. Erwartet werde ein breites Starterfeld aller Altersklassen.

Am Sonnabend finden Swim&Run-Wettbewerbe der verschiedenen Jahrgänge sowie der Regionalliga Nord, Damen und Herren, statt.

Der Sonntag beginnt mit dem Power-Kid Triathlon, bevor die Teilnehmer der Olympischen Distanz (Einzel und Staffel) ihren Wettkampf über 1.500 m Schwimmen, 40 km Radfahren und 10,8 km Laufen bestreiten. Abschließend gehen die Sportler des Sprinttriathlons (Einzel und Staffel) an den Start.

Der sportliche Höhepunkt ist, neben den spannenden Wettkämpfen aller Athleten, das Finale der Regionalliga Nord, zu dem Herren- und Damen-Teams aus Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein antreten. Weitere Informationen unter