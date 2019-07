Bad Zwischenahn Die verchromten Ventile für kaltes und warmes Wasser sind angelaufen. Die Fliesen in beiger Optik haben auch schon bessere Tage gesehen. An der Nebenwand wurden sie wahrscheinlich schon ersetzt – hier befinden sich weiße Kacheln. Schätzungsweise zehn Quadratmeter ist der Raum groß, in dem es insgesamt drei Duschköpfe gibt.

Alltag im Vereinsheim

Zehn Quadratmeter und drei Brausen für zwei Fußballmannschaften – das ist Alltag im Vereinsheim des Turn- und Sportvereins von 1902. Ganz so alt ist das Gebäude, das im Jahr 1978 beim Fußballplatz an der Straße Am Vieh errichtet wurde noch nicht. Wirklich glücklich stimmt diese Tatsache die Mitglieder des Vereins aber nicht.

„Die Zeiten, in denen die Leute sich davor ekeln, diese Duschen zu betreten, sollen endlich vorbei sein“, sagt Rolf Oeljeschläger, 1. Vorsitzender des Vereins. Der Zustand der Umkleidekabinen und der Duschen sei schon seit Jahren nicht mehr zumutbar. Das Vereinsheim soll deshalb und auch im Hinblick auf das wachsende sportliche Angebot des Vereins möglichst bald saniert und erweitert werden.

Der Finanzplan

Und hierbei ist der Verein auf einem guten Weg. Die Gemeinde Bad Zwischenahn und auch der Landkreis haben ihre Unterstützung zugesagt und wollen jeweils 67 500 Euro zur Verfügung stellen. 50 000 Euro will der Verein selbst einbringen. „Mit dem Kreissportbund verhandeln wir noch. Es hat erste positive Gespräche gegeben“, sagt Oeljeschläger, der auf eine weitere Unterstützung in Höhe von ungefähr 80 000 Euro hofft.

Der Verein plane momentan mit 275 000 Euro Gesamtkosten. „Damit wir das stemmen können, wollen wir in den nächsten Monaten auch noch Sponsoren für die Sanierung gewinnen“, so Oeljeschläger weiter.

Geplant sei, die vier vorhandenen Umkleiden im Erdgeschoss zu sanieren und gleichzeitig zu erweitern. Zusätzlich sollen zwei weitere Kabinen eingerichtet werden. Und das alles nach Möglichkeit noch im kommenden Jahr. Darüber hinaus soll das Haus ein zusätzliches Stockwerk mit Spitzdach bekommen. Im ersten Stock können dann ein 47 Quadratmeter großer Aufenthaltsraum sowie zwei circa 25 Quadratmeter große Bodenräume entstehen.

20 Teams duschen hier

„Die Erweiterung ist dringen nötig“, sagt auch Nico Haske, Fachwart im Jugendfußball des Vereins. „Momentan trainieren hier elf Juniorenmannschaften, drei Mädchenteams sowie jeweils zwei Frauen- und Männermannschaften und ein Seniorenteam. Außerdem spielt an diesem Standort auch unsere Beachvolleyballmannschaft, also insgesamt 20 Teams, die mindestens einmal in der Woche hier trainieren und hinterher duschen. Hier ist also fast immer an sieben Tagen in der Woche etwas los.“

In dieser Hinsicht sei der Verein Opfer seines eigenen Erfolges geworden, so Oeljeschläger. „Unser sportliches Angebot wächst und auch die Anzahl der Mitglieder entwickelt sich positiv. Damit wir auch in Zukunft für alle interessierten Sportler Plätze in unserem Angebot haben, brauch wir deshalb nicht nur das neue Vereinsheim, sondern auch weitere Trainer – vor allem im Bereich Fußball.