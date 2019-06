Bad Zwischenahn Der Wettergott muss ein Zwischenahner sein: Bestes Freibadwetter bot den idealen Rahmen für das Spiel- und Sportfest des VfL Bad Zwischenahn als Beitrag zum Jubiläumsjahr „100 Jahre Bad“ im Badepark.

Überwiegend spontan hatten sich zwischen 10 Uhr und 16 Uhr knapp 150 Kinder angemeldet, um mit ihren Laufkarten die einzelnen Stationen der Veranstaltung aufzusuchen. Nacheinander ging es zum Torwandschießen, Tischtennis-Golf, Rollstuhl- Hindernisparcours, Mattenlaufen und Aquaball, eine Variation von Wasserball. Meike Kiewning, 2. Vorsitzende des VfL, war mit dem Verlauf des Festes sehr zufrieden: „ Wir freuen uns über die große Resonanz. Die strahlenden Kindergesichter sind der größte Dank für unsere Arbeit. Insgesamt 20 Helfer sind vor Ort, um einen reibungslosen Ablauf zu organisieren. Sicherlich wollen wir auch neue Mitglieder werben. Speziell die im Oktober eröffnende Aquaball-Abteilung würde sich freuen, Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene donnerstags ab 18 Uhr bis 18.45 Uhr in der Halle in der Humboldtstraße begrüßen zu können.“

Den Kindern, meistens im Grundschulalter, war der Spaß an den einzelnen Stationen ins Gesicht geschrieben. So auch Inka (9) aus Apen, die mit Vater und Schwester Svea (5) eigentlich nur zum Schwimmen gekommen war. „Ich habe mit den Tischtennisbällen viermal in die Schüsseln getroffen, das hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was die anderen Stationen bringen.“ Weiter war schon Mohamed (9) aus Zwischenahn, der sich in einem Rollstuhl sitzend über Hindernisse quälte: „Das war keine schlechte Erfahrung. Mir haben die Arme schon wehgetan. An der Rampe brauchte ich Hilfe.“ Die Mattenbahn im Becken hatte die meisten Fans. Auch Mia (9) war ihr verfallen: „Eigentlich wollte ich nur baden. Jetzt bin ich froh, mir eine Wettkampfkarte besorgt zu haben. Man kann hier ganz andere Sachen machen als im Schulsport. Die Mattenbahn hatte ich mir nicht so wackelig vorgestellt. Aber ich habe es geschafft, ohne abzustürzen.“

Kiewning nahm das Lob der Kinder gern entgegen, wollte der Verein doch ausdrücklich mal etwas für die Jugendlichen machen.