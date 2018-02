Bad Zwischenahn Im vorerst letzten Heimspiel in Liga drei in Bad Zwischenahn bekommen die Zuschauer der VSG Ammerland noch einmal einen hochkarätigen Gegner präsentiert. An diesem Sonntag schlägt ab 16 Uhr mit den Sf Aligse der Zweitplatzierte bei der VSG Ammerland auf.

Nach dem zweiten Saisonsieg am vergangenen Wochenende hofft VSG-Trainer Torsten Busch darauf, dass sein Team den Schwung ein wenig mitnehmen kann. „Wir wissen aber, dass die Vorzeichen ganz andere sind. Aligse ist eines der Topteams der Liga“, lobt Busch den Gegner.

Auf der anderen Seite haben die Ammerländer in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie auch mit den Spitzenteams der Liga mithalten können. So trotzten die Ammerländer zum Beispiel dem Tabellenführer aus Lüneburg beim 2:3 einen Punkt ab. „Für so ein Ergebnis muss bei uns allerdings alles stimmen“, weiß auch Busch.

Für den Trainer beginnt im Vorfeld der Partie wieder das Experimentieren mit seinem Kader. Wie schon in der Vorwoche legte die Grippewelle gleich mehrere Spieler lahm. Ein geregelter Trainingsbetrieb fand nicht wirklich statt. „Wir müssen sehen, wer bis Sonntag wieder fit wird. Ich gehe aber davon aus, dass wir zumindest ein paar Alternativen haben werden“, sagt Busch. Bis auf der Libero-Position stehen dem VSG-Trainer wohl auf allen Positionen immerhin dort angelernte Spieler zur Verfügung.

Vor dem Duell mit Aligse legt Busch zudem einen anderen Maßstab an. Weniger wichtig sei am Ende das Ergebnis: „Mir ist die Art und Weise, wie sich das Team präsentiert, wichtiger als das eigentlich Ergebnis. Wir wollen über die gesamte Spieldauer eine gute Partie zeigen“, lautet die Vorgabe des Trainers. Gegen Aligse, das 14 seiner 18 Partien in der Dritten Liga gewinnen konnte, dürfte die Aufgabe aber alles andere als einfach werden.