Bad Zwischenahn Motivation wird am Sonntag wohl nicht wirklich nötig sein, wenn in Bad Zwischenahn die Volleyballer der VSG Ammerland den Nachbarn aus Oldenburg empfangen. Um 16 Uhr beginnt das Duell des Regionalliga-Tabellenzweiten gegen den Oldenburger TB.

„Das sind zwei Mannschaften, die sich aus dem Effeff kennen. Gerade in solchen Partien kann es auf die bessere Tagesform ankommen“, beschreibt VSG-Trainer Torsten Busch das Vorgeplänkel vor dem Nachbarschaftsduell: „Solche Partien zählen für die Jungs aber natürlich doppelt – da spielt die Tabellensituation gar keine Rolle.“

Schaut man aber doch auf das Tableau, sind die Gastgeber der klare Favorit. Zehn Punkte trennen die VSG und den OTB derzeit, als Tabellenzweiter dürfen die Ammerländer keinen Punkt mehr verschenken, um den möglichen Relegationsrang zu verteidigen. Die jüngste Vergangenheit spricht zudem klar für die VSG. „Wir haben im Derby jetzt zweimal in Folge abgeliefert“, erinnert sich Busch zurück. Besonders gerne denkt er an das 3:0 im Rückspiel der vergangenen Saison zurück, als sein Team den Kontrahenten vor mehr als 400 Zuschauern regelrecht abfertigte.

Auch beim 3:0 im Hinspiel war die VSG klar tonangebend, aber nicht so dominant, wie im Vorjahr. „Ich denke schon, dass wir durchaus selbstbewusst in das Spiel gehen können. Wir wollen gegen das junge OTB-Team unsere Erfahrung ausspielen. Die hat uns schon im Hinspiel geholfen“, sagt Busch, der dennoch ein enges Spiel erwartet: „OTB ist eine dieser Mannschaften, die an einem guten Tag jeder Mannschaft in der Regionalliga gefährlich werden kann.“

Doch bei den jungen Oldenburgern fehlt im bisherigen Saisonverlauf die nötige Konstanz. Als zu verspielt beschreibt Busch das Auftreten des Kontrahenten im Hinspiel: „Es geht nicht immer darum, den spektakulärsten Punkt zu machen, sondern effektiv und erfolgreich zu agieren.“ So müssen die Ammerländer verhindern, dass die Oldenburger ihre guten Aufschläger ins Spiel bringen können.

Die fehlende Konstanz ist aber auch etwas, was Busch bei seinem eigenem Team anprangert. „Wir sind vielleicht ein bisschen zu brav. In Phasen, in denen einem das Spiel entgleitet, brauchst du Typen, die dann vorangehen, den Ball fordern und die wichtigen Punkte machen“, betont Busch. Zuspieler Arne Tyedmers und Thomas Adelmann könnten solche Typen im VSG-Team sein. Vor allem Adelmann zeigte im Vorjahr mit einer überragenden Leistung auf der Außenangriffs-Position gegen den OTB, dass ihm Duelle mit seinem ehemaligen Verein durchaus liegen.