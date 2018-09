Bad Zwischenahn Die Volleyballer der VSG Ammerland haben die Tabellenführung in der Regionalliga übernommen. In Bad Zwischenahn setzten sich die Ammerländer am Sonntag souverän im Spitzenspiel mit 3:0 (25:14, 25:20, 25:17) gegen den VfL Lintorf durch.

Während der Großteil der Zuschauer mit dem Auftritt der VSG, die über weite Strecken der Partie mit Spielwitz und Selbstvertrauen glänzte, zufrieden war, hatte Perfektionist und VSG-Trainer Torsten Busch doch einige Kritikpunkte gefunden. Besonders der zweite Satz, in dem es lange hin und her ging, weil die VSG die letzte Konsequenz vermissen ließ, lag Busch schwer im Magen.

Denn gerade weil die Gäste ohne ihren etatmäßigen Zuspieler und nur mit einer Wechseloption angereist waren, hätte sich Busch ein noch deutlicheres Ergebnis gewünscht. „Es ist natürlich eine schöne Momentaufnahme, dass wir die Tabelle jetzt anführen. Der erwartete Gradmesser war Lintorf heute aber nicht“, kommentierte Busch.

Die VSG erwischte in Bad Zwischenahn den besseren Start und erspielte sich schnelle eine komfortable 17:9-Führung. Besonders im Block ließen die Ammerländer in dieser Phase fast keine Punkte liegen und sicherten sich mit 25:14 den ersten Satz.

Zu Beginn des zweiten Satzes das gleiche Bild: Bei der VSG gelang vieles und schnell lagen die Gastgeber mit 6:1 in Führung. Doch so einfach wollten es die Lintorfer der Heimmannschaft nicht machen. Zwar führte die VSG durchgängig, bei 17:16 war Lintorf aber nah dran am Ausgleich. Die Ammerländer rissen sich noch einmal zusammen und kamen mit zwei Blockpunkten zum zweiten Satzgewinn. „Im zweiten Satz hatten wir immer wieder einige Durchhänger drin und waren nicht konsequent genug“, sagte Busch.

Busch blieb seiner Linie aber auch im dritten Durchgang treu und wechselte immer wieder durch, so dass alle Spieler bis auf den verhinderten Sieko Finke zu Einsatzzeiten kamen. Über 15:11 und 22:15 ließ die VSG keine Zweifel daran aufkommen, dass auch der dritte Satz gewonnen werden sollte. Ein Aufschlagfehler beendete schließlich nach knapp 70 Spielminuten die Partie.

Für die VSG spielten: Arne Tyedmers (Zuspiel), Niklas Paschke (Diagonal), Thomas Adelmann und Jens Zender (Außenangriff), Lennart Röber (Libero) sowie Johannes Möller und Rolf von Kampen (Mittelblock). Eingewechselt wurden: Bengt Jacobs, Malte Tyedmers, Dirk Achtermann, Sönke Meyer, Lars Achterrmann