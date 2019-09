Bad Zwischenahn Der Heimnimbus ist gebrochen. Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit haben die Regionalliga-Volleyballer der VSG Ammerland wieder ein Spiel in ihrer Halle in Bad Zwischenahn verloren. Im Spitzenspiel gegen den TSV Gießen II unterlagen die Ammerländer am Sonntagnachmittag mit 1:3 (25:14, 18:25, 21:25, 23:25). Vor 150 Zuschauern brannte das Team von Torsten Busch zunächst ein Volleyball-Feuerwerk ab, blieb danach aber nicht cool genug und vernachlässigte die Basics, wie der VSG-Trainer sagte. „Man muss sagen, dass Gießen verdient gewonnen hat. Sie waren über das Spiel gesehen die konstantere Mannschaft“, befand Busch.

Allerdings rieben sich die Gäste zu Spielbeginn erst einmal überrascht die Augen. Nach einem 2:7-Rückstand drehten die Ammerländer mächtig auf und ließen Gießen die Bälle nur so um die Ohren fliegen. „Das war sicherlich die beste Leistung seit langem. Bis zum Satzende haben wir überragenden Volleyball gespielt“, fand Busch einige Superlative. Erst kam sein Team bis auf 10:12 heran, danach spielten nur noch die Gastgeber: krachende Blockpunkte, in Timo Pundt einen überragenden Außenangreifer und Annahmen vom Feinsten. Mit einer Aufschlagsserie von 17:13 auf 23:13 brachte Simon Adelmann den 25:14-Satzgewinn unter Dach und Fach.

„Danach haben wir es allerdings nicht geschafft, die Spannung aufrechtzuerhalten. Die Jungs wollten wohl ein bisschen zu viel“, sagte Busch. Im zweiten Durchgang ging es ausgeglichen los, bis Gießen beim Stand von 9:8 einen wohl spielentscheidenden Wechsel durchführte. Zuspieler Vincent Witt wurde durch Steffen Biermann ersetzt. „Er hat das Spiel gut in die Breite gezogen und die Angreifer variabel eingesetzt. In der Videoanalyse hat er noch etwas anders gespielt“, erklärt Busch.

Fortan schlichen sich bei den Ammerländern immer mehr Fehler ein. Im Block wurde nicht mehr so gepunktet, und der Druck ließ nach. Es war die schwächste Phase im Spiel der Gastgeber, während die athletischen Gießener immer mehr an Sicherheit gewannen. Auch im dritten Satz lag das VSG-Team schnell hinten. Busch versuchte, mit einigen Wechseln einzugreifen – was zunächst auch fruchtete. Mit Dirk Achtermann und Rolf von Kampen verkürzten die Ammerländer auf 20:21. Zu mehr reichte es aber nicht. Im vierten Durchgang blieb es bis zum 14:14 ausgeglichen, danach zog Gießen immer auf ein paar Punkte weg und machte am Ende den Sack zu.

Gießens Steffen Biermann und der VSGer Arne Tyedmers wurden von den Trainern zu den Spiel-MVPs gewählt.