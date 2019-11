Conneforde Die neue Location ist gut angekommen: Zum ersten Mal führte der RSC Oldenburg im „Buhl Activity Park“ in Conneforde ein Rennen des Weser-Ems-Cups im Cyclocross durch. Rund 150 Sportler gingen beim sechsten Lauf der Wettkampf-Serie an den Start.

„Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Nach dem verregneten Samstag hatten wir ein wenig Sorgen. Aber die Veranstaltung ist wunderbar abgelaufen und wir haben viel positives Feedback für die Strecke von den Teilnehmern erhalten“, sagte Lars Bathke-Lüers aus dem Organisationsteam um den RSC-Vorsitzenden Marc Rinne. Zwar sei die 1,2 Kilometer lange Strecke kurz gewesen und Teilnehmer wurden deshalb überrundet, sagte Bathke-Lüers: „Dafür bekamen die Zuschauer ordentlich was zu sehen.“

Die Querfeldeinrennen auf dem Rundkurs wurden in 14 Altersklassen von den Kids bis zu den Masters durchgeführt. Dabei mussten die Radfahrer eine gewisse Rundenzahl in schnellstmöglicher zeit absolvieren. Den Sieg in der Eliteklasse sicherte sich Julian Rottmann, der die erforderlichen 14 Runden in 56:59 Minuten absolvierte. Hinter dem Starter der SG Radschläger Düsseldorf reihten sich Michael Fricke (57:56) und Philipp Ruhmöller (58:52) vom RSG Emsdetten ein.

Den Sieg in der Mountainbike-Klasse holte sich Lars Schmidtke vom Verein Marathon Ibbenbüren. Seine 34:10 Minuten über die acht Runden waren die schnellste Zeit. Platz zwei ging an Tobias Markmeyer (RSC Oldenburg, 34:25), Dritter wurde Jochen Hollwedel (RSV Bruchhausen-Vilsen, 34:34). Gold in der Masters-II-Klasse ging an den Deutschen Meister Thomas Hannöver (zehn Runde, 41:33 Minuten) von den vonHacht-Masters. Den Masters-III-Titel schnappte sich Lars van der Sloot (zehn Runden, 42:58, Gunsha-KMC/Gravel Team), bei den Masters IV gewann Detlef Irmer (sieben Runden, 34:46, RSG Lohne-Vechta).

Die besten Zeiten in den Hobbyklassen, in denen sieben Runden zu absolvieren waren, erreichten Stefan Remme (Männer, 30:17), Ole Röhrdanz (Männer 40, 30:26), Arkadiusz Kaczmarek (Männer 50, 31:54) und Stephanie Stührmann (sechs Runden, 30:23) und Piet Kraski (Kids, 15:52, drei Runden).

Als bester Nachwuchsfahrer tat sich Tristan Topp hervor, der für die zwei Runden 10:14 Minuten benötigte. In der U15-Klasse sicherte sich Paul Baune als einziger Starter in 16:49, drei Runden, den Titel. Bei den U17-Junioren gelang Fynn Termin in sieben Runden mit 31:09 Minuten die beste Zeit. Julian Dräger setzte sich bei den U-19-Junioren durch. Für die neun Runden benötigte er 40:44.

Nach den durchwachsenen Leistungen in Goldenstedt konnten sicht die RSC-Fahrer steigern. „Insgesamt waren wir mit den Ergebnissen unserer Starter sehr zufrieden“, betonte Bathke-Lüers. So schaffte er es in der Masters-II-Klasse auf den zweiten Rang, Platz fünf ging an seinen Teamkollegen Björn Büdenhölzer. Auch Marc Rinne erreichte bei den Masters II einen guten sechsten Platz.