Edewecht Die Saison in der Basketball-Bezirksklasse ist für die Spieler der VfL Edewecht Wattworms zwar vorbei. Dennoch hat das Team derzeit alle Hände voll zu tun. In Gedenken an ihren verstorbenen Mitspieler und Mitbegründer der Basketball-Abteilung beim VfL, Arne Hobbie, haben sich die Sportler etwas Besonderes ausgedacht. Ein ganzer Tag mit Basketball und Musik soll Hobbie beim Wattworm-Day an diesem Samstag gewidmet werden.

War ein wichtiger Teil des Teams: Arne Hobbie (in blau). BILD: Lars Puchler War ein wichtiger Teil des Teams: Arne Hobbie (in blau). BILD: Lars Puchler Trauer um Mitspieler Arne Hobbie war im März 2017 nach dem Basketball-Training zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Der 33-Jährige war Mitbegründer der Basketballsparte im VfL Edewecht und spielte selbst aktiv in der Mannschaft.

„Wir wollten gerne etwas auf die Beine stellen, das Arne sicher gefallen hätte“, sagt Henning von Aschwege von den Wattworms. Zusammengekommen sind im Mannschaftskreis reichlich Ideen. Rund um die Sporthalle am Breeweg in Edewecht wird es ab 12 Uhr ein buntes Programm geben. Die Hauptattraktion wird ein Basketballturnier sein, bei dem acht Teams ab 13 Uhr ihren Sieger ausspielen werden.

„Wir haben ein ausgeglichenes Teilnehmerfeld zusammenbekommen. Schön ist, dass wir zu allen Teams einen Bezug haben“, sagt von Aschwege voller Vorfreude. Die Wattworms mussten sogar Teams absagen, so groß war das Interesse am Turnier, sagt von Aschwege.

Neben dem Basketballturnier sorgt DJ Beatnarr in der Halle für die passende Musik. Auf dem Außengelände wird es künstlerisch. Auf einer Fläche von 24 Quadratmetern lassen die Künstler Sbeck und Asco aus der Absteige Oldenburg ein Graffiti-Kunstwerk entstehen, das im Anschluss an das Turnier versteigert wird. Zudem wird es eine Tombola geben.

Alle Erlöse des Wattworm-Days gehen an das Projekt Flugkraft. Das Foto- und Hilfsprojekt unterstützt krebskranke Menschen und ihre Familien. „Das ist ein Projekt, von dem Arne viel gehalten hat“, erinnert sich von Aschwege. Schon in der Vergangenheit hat das Team für Flugkraft Spenden gesammelt. Auch das Geld, das bei Hobbies Beerdigung zusammen kam, wurde an Flugkraft gespendet.

Dass die Wattworms für ihre Idee Zuspruch erhalten würden, hatten sie bereits im Vorfeld eingeplant. Mit der großen Unterstützung von außerhalb beim Sponsoring und im Rahmenprogramm beim Wattworm-Day hatten sie aber nicht gerechnet. „Es ist eine tolle Sache, dass so viele Menschen mithelfen wollen, einen tollen Tag in Gedenken an Arne auf die Beine zu stellen. Es war im Vorfeld viel zu tun. Wir sind uns aber sicher, dass sich der Aufwand lohnen wird“, gibt sich von Aschwege optimistisch.