Edewecht Als Edewechts Jörg Bokelmann gut 90 Sekunden vor Schluss mit einem Korbleger die 106:91-Führung erzielte, gab es auf der Wattworms-Bank kein Halten mehr. Einen kurzen Augenblick später war die faustdicke Pokalüberraschung am Donnerstagabend perfekt und die VfL Edewecht Wattworms gewannen das Bezirkspokalviertelfinale gegen den vier Klassen über den Ammerländern angesiedelten Regionalligisten Bürgerfelder TB mit 110:92 (60:65).

„Diesen Sieg kann man in jedem Fall als größten Erfolg der Edewechter Basketballgeschichte bezeichnen. Das war heute etwas, womit keiner gerechnet hat. Alles was jetzt noch auf uns zu kommt, ist ein großer Bonus“, beschreibt Edewechts Henning von Aschwege überglücklich.

Halbfinale Die Chance auf das Halbfinale im Basketball-Bezirkspokal haben auch noch die Basketballer der TSG Westerstede II. Der Bezirksklassen-Meister trifft im Viertelfinale auf den SV Ofenerdiek. Die Blue Fire Lions aus Ofenerdiek spielen in der Oberliga, mussten nach der abgeschlossenen Saison aber einige Abgänge verkraften. So hofft die Westersteder-Reserve auch darauf, gegen den Favoriten für eine Überraschung zu sorgen. Das Pokal-Viertelfinale soll höchstwahrscheinlich am Samstag, 1. Juni, gespielt werden.

In einem Offensivspektakel neutralisierten sich beide Teams von Beginn an. Bürgerfelde ließ immer wieder seine individuelle Klasse aufblitzen. Die Ammerländer hielten mit sehr viel Kampf und einem überragenden Kyle Gupton dagegen. „Kyle hat uns heute wieder einmal getragen und ein fantastisches Spiel gemacht. Zudem ist jeder bei uns kämpferisch über sich hinausgewachsen und war von Beginn an fokussiert“, lobte von Aschwege.

Auch die Oldenburger erkannten die individuelle Performance sowie den starken Kampf der Edewechter an: „Wir haben uns auf eine Art One-Man-Show von Kyle eingestellt. Er hat jedoch auch für seine Mitspieler pausenlos kreiert und hat das ganze Team mitgerissen. Zudem haben die Edewechter durch ihren Kampf und Einsatz verdient gewonnen“, zeigte sich BTB-Royals-Forward Patrick Bartels fair.

Nachdem die Royals, offensiv angeführt von Mario Tummescheidt, zur Pause knapp mit 65:60 in Front lagen, starteten die Edewechter mit einem 9:0-Lauf in die zweite Hälfte und verlangten dem Regionalligisten weiterhin alles ab. Der Favorit aus Oldenburg versuchte immer wieder zum Korb zu ziehen und forcierte somit zahlreiche Edewechter Fouls.

Die Ammerländer ließen sich aber nicht abschütteln und lagen vor dem Schlussabschnitt nur knapp mit 82:83 zurück. Im letzten Viertel verloren die Royals dann offensiv völlig den Faden und schenkten den Wattworms durch zahlreiche Ballverluste immer wieder Fastbreakpunkte. Ein Dreipunktspiel von Gupton brachte die Edewechter vier Minuten vor Schluss erstmals mit neun Zählern in Führung (95:86). Diesen Vorsprung rettete der Underdog am Ende über die Zeit.

„Wir haben es leider nie hinbekommen, Gupton in den Griff zu bekommen. Insgesamt haben wir nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wenn man auswärts 110 Punkte kassiert, wird es gegen jeden Gegner unheimlich schwer zu gewinnen. Zudem haben uns die vielen Fehler in den letzten Minuten den Sieg gekostet“, fasste Bartels zusammen.

Die Edewechter hingegen können ausgelassen den Halbfinaleinzug feiern. Dieses Halbfinale müssen die Wattworms aber wohl ohne den US-Amerikaner Kyle Gupton antreten. Der Guard, der der Dreh- und Angelpunkt des Edewechter Spiels ist, wird den Club nach nur einer Saison bereits vor dem nächsten Pokalspiel in Richtung USA verlassen und dort die Möglichkeit nutzen, in der Nähe seiner Heimat zu spielen.