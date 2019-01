Edewecht „Die Fenster und Türen sind drin, jetzt sind Estrich und Putz an der Reihe“, umreißt Frank Maschmeyer vom Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt bei der Gemeinde Edewecht den aktuellen Sachstand. Alles liege soweit im Zeit- und Kostenrahmen, nur Details müssten noch geklärt werden.

„Ob alle vier Plätze eine Flutlicht-Anlage bekommen, hängt ein wenig von der weiteren Kostenentwicklung ab“, nennt Maschmeyer ein Beispiel. „Ich denke aber, dass es vier sein werden.“

Dennoch gibt es viel zu tun: Die Zäune fehlen genauso wie eine befestigte Zuwegung und Fußwege, und auch das künftige Sportheim, dessen Errichtung der VfL Edewecht allein verantwortet, bevor das Gebäude in den Besitz der Gemeinde wechselt, hat das Stadium des Rohbaus gerade überschritten.

Sommer war zu heiß

Ob der Verein die angepeilten 2100 Stunden an Eigenleistung beim Bau hat einhalten können, vermag der VfL-Pressesprecher Günter Hillje noch nicht zu sagen. Er hat aber eine Vermutung: „Es hat im Sommer einige Probleme gegeben, weil es einfach viel zu heiß war“, sagt der 74-Jährige.

Dafür habe man beim Dachausbau richtig was rausholen können, so Hillje weiter. „Einer unserer Trainer ist Zimmermeister“, erklärt er, „und der hat mit Vereins- und Arbeitskollegen in den Abendstunden das Dach errichtet.“ Bei den meisten Arbeiten allerdings hätten die Vereinsmitglieder nur als Handlanger eingesetzt werden können. Nicht so Sergej Baitler. Der gelernte Maurer gehört zu den Fachmännern der Baustelle, arbeitet tagsüber als Angestellter für eine Baufirma am Sportheim – und abends ehrenamtlich als Vereinsmitglied.

„Bald haben wir ein tolles Vereinsheim“

All’ diese Helfer wissen, wofür sie ihre Freizeit opfern: „Bald haben wir ein tolles Vereinsheim, wo wir uns schön die Spiele der anderen Mannschaften angucken können“, nennt Baitler einen Aspekt. Der 34-Jährige spielt in der zweiten Mannschaft auf allen Positionen, „nur nicht im Tor und auch nicht auf der Sechs“.

915 000 Euro soll das Vereinsheim kosten, gefördert aus diversen Töpfen. „Wie viel der Kreissportbund beisteuert, wissen wir noch nicht genau“, sagt Günter Hillje. Aber er ist zuversichtlich, dass alles glatt laufen wird und die vier Plätze (drei Rasenplätze, davon einer mit Tartanbahn und Leichtathletik-Anlagen, und ein Kunstrasenplatz, der seit Oktober fertig ist) samt Sportheim im Sommer eingeweiht werden können. Wie genau das aussehen soll, muss noch geplant werden, aber ein großes Turnier wäre denkbar.

Große Dachterrasse

Kernbereich des Sportheims wird der große Multifunktionsraum im Dachgeschoss samt Zugang zur Dachterrasse sein, die zum Hauptplatz ausgerichtet ist. „Hier wird sicher das eine oder andere Bier getrunken“, prophezeit Hillje. Vorwiegend soll der Raum als Sportraum dienen, etwa für Senioren. „Vielleicht mit Kraftraum“, so Hillje. Das Projekt ist für ihn richtungsweisend: „Wir wollen den Wandel und nicht, dass alles so bleibt, wie es ist.“