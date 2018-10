Drei Ammerländer Duelle am Freitagabend in Kreisklasse

Mit vier Partien am Freitag geht die Fußball-Kreisklasse in den zehnten Spieltag. Ein weiteres Duell findet am Samstag um 18 Uhr (Post SV gegen SVG Berne) statt, die Begegnung TuS Eversten II gegen SVE Wiefelstede II wurde bereits am Donnerstagabend gespielt (Ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest).

In Metjendorf treffen am Freitag um 19.30 Uhr zwei ambitionierte Teams aufeinander. Die Gastgeber erwarten Absteiger FSV Westerstede. Deutlicher dürfte zur gleichen Zeit die Angelegenheit in Jeddeloh werden, wenn der SSV II die SG Friedrichsfehn/Petersfehn zu Gast hat. In Osterscheps empfängt die SG um 20 Uhr den Aufsteiger TuS Wahnbek.