Edewecht „Das Geheimnis des Erfolgs ist, anzufangen“, sagte Edewechts Bürgermeisterin Petra Lausch – und bei den Bauarbeiten am neuen Vereinsheim des VfL Edewecht könnte wohl nichts passender sein als das Zitat von Marc Twain. Angefangen haben die Arbeiten am Göhlenweg bereits, Stein auf Stein wächst das Gebäude in die Höhe.

Am Freitag fand nun die Grundsteinlegung statt. Hinter dem Gymnasium Bad Zwischenahn/Edewecht entsteht das neue Schul- und Breitensportzentrum in der Gemeinde – mittendrin das VfL-Gebäude. „Der erste Schritt ist getan – nach vielen kleinen Schritten“, begrüßte Wilhelm Zuppke, 1. Vorsitzender des Vereins, die Teilnehmer der kleinen Feierstunde. Darunter auch Vertreter der Verwaltung und natürlich Mitglieder des VfL. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Petra Lausch legte Zuppke eine Zeitkapsel hinter den Grundstein. Darin unter anderem eine aktuelle Ausgabe der NWZ und die Beschlüsse zum Sportzentrum aus der Politik. Auch Lausch freute sich, dass die Idee zu einem Sportzentrum umgesetzt wurde.

Für den VfL erfüllen sich damit langgehegte Wünsche und Zielvorstellungen, erklärte Pressesprecher Günter Hillje im Vorfeld. Ursprünge der Planung liegen über zwanzig Jahre zurück. Wegen der Konsolidierung der Finanzen wurde die Verwirklichung aber zurückgestellt. „Viele Edewechter können sich nicht mehr daran erinnern, und manchem Mitglied im aktuellen Rat war unbekannt, dass ihre Vorgänger schon damals eine auch für die heutige Zeit visionäre Lösung des Sportplatzangebotes vorhatten“, so Hillje.

Bis es aber so weit ist, muss auch vom Verein noch viel Arbeit geleistet werden. Die Mitglieder des VfL Edewecht leisten insgesamt 2100 Stunden in Eigenleistung und unterstützen die Profis am Bau. In der wochenlangen hochsommerlichen Atmosphäre war das natürlich kein leichtes Unterfangen.

Hergerichtet werden hinter den Jahrgangshäusern nun vier Sportplätze: ein Kunstrasenplatz, der von allen Vereinen der Gemeinde genutzt werden kann, ein neuer Hauptplatz (der bisherige VfL-Platz), ein Übungsplatz und ein Sportplatz mit Tartanbahn sowie Flächen für Leichtathleten. Wenn das Vereinsheim bezugsfertig ist, wird es darin Sanitäranlagen, einen Multifunktionsraum, eine Küche und ein Büro für den VfL geben. Schon jetzt freut sich der Verein auf das Richtfest – das dann auch gerne etwas größer gefeiert werden soll, sagte Zuppke verschmitzt.