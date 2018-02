Edewecht Betroffene Miene bei den Fans und der Mannschaft des VfL Edewecht: Erneut mussten die Handballer des Oberliga-Teams um Kapitän Sven Ahlers eine Niederlage verdauen. Mit 25:30 (14:14) verloren die Ammerländer am Samstagabend ihr Heimspiel in der Heinz-zu-Jührden-Halle gegen den TV Bissendorf-Holte.

„Wir bekommen zurzeit einfach zu viele Gegentore“, lautete die klare Ansage von Linksaußen Ahlers: „Wann bekommen wir schon mal 30 Dinger? Die Bissendorfer haben das gut gemacht. Sie haben unsere Abwehr lange beschäftigt und dann den richtigen Pass gespielt“, analysierte Ahlers.

Der Tabellensiebte aus dem Osnabrücker Land hatte immer einen Plan. Wenn der Rückraum von der Abwehr der Edewechter zugestellt worden war, wurden die Angriffe taktisch klug über Außen oder über den Kreis abgeschlossen. Immer wurde der besser postierte Spieler gesucht und meist gefunden. Zudem bekamen die Torhüter des VfL kaum eine Hand an den Ball.

In der ersten Halbzeit konnte der VfL das Spiel zumindest noch offen gestalten. Renke Bitter (acht Tore) riss seine Mannschaft mit und die Edewechter konnten bis zur 20. Minute mit 11:9 in Führung gehen. Dann kam der TV, durch eine doppelte Unterzahl begünstigt, wieder zurück ins Spiel. Zur Pause stand es 14:14.

In Halbzeit zwei wog das Spiel hin und her. Keine Mannschaft konnte sich entscheiden absetzen. Bis zur 50 Minute: Dann tauchten Parallelen zur Niederlage in Cloppenburg auf. Wie schon in der Vorwoche schwanden den Edewechtern die Kräfte. Die Angriffe wurden zu überhastet abgeschlossen.

Dem VfL gingen die offensiven Ideen aus. Die fehlenden Tobias Meyer und Thio Remmers wurden in der Offensivabteilung schmerzlich vermisst. So wurde aus einem 24:26 (49. Minute) am Ende ein 25:30, weil den Ammerländern nur noch ein eigener Treffer gelang. Auch in der Abwehr ließ die Konzentration nach, so dass sich die Gäste um Top-Torschützen Christian Rußwinkel (neun Tore, davon fünf getroffene Siebenmeter) mit einem Auswärtssieg belohnen konnten.

Nun liegt es an VfL-Trainer Tobias Weihrauch, sein Team wieder aufbauen. In der nächste Woche steht bereits das nächste Spiel für die Edewechter an. Am Samstagabend gastiert der VfL beim TSV Bremervörde.