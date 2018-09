Edewecht Tobias Weihrauch musste erst einmal kräftig durchatmen. Schön war es meist nicht, was seine Oberliga-Handballer beim Heimspielauftakt gegen die TSG Hatten-Sandkrug auf dem Parkett zeigten. Am Ende dürfte es dem Trainer des VfL Edewecht aber egal gewesen sein. Wichtig waren ihm die zwei Punkte, die sein Team mit dem 24:22 (13:11)-Erfolg gegen den Aufsteiger eingefahren hatte.

Handball Männer, Oberliga Männer, Oberliga VfL Edewecht - TSG Hatten-Sandkrug 24:22 (13:11) VfL: Schwagereit, Gräfing - Grensemann, Steusloff, Ahlers (3), Ritter (2), Lemke (1), Goepel (2), Kamp (6/1), Bitter (6), Wünsch (4) beste Werfer TSG: Haake (9/6), Schepker (8) Zeitstrafen: VfL 3, TSG 2 Siebenmeter: VfL 1/1, TSG 6/6

„Wir haben heute spielerisch nicht überzeugt. Dafür hat das Team viel Kampf und Einsatz gezeigt, der am Ende belohnt wurde. Es war das erwartet unangenehme Spiel“, fasste Weihrauch zusammen. Auch sein Gegenüber Hauke Rickels sprach von einem „Fehlerspiel“. „Wir haben vorne zu viele Gelegenheiten liegen gelassen. Mit der Abwehrleistung war ich insgesamt zufrieden. Wir haben aber noch einiges zu tun. Auch wenn wir keine Punkte mitnehmen, war es ein guter Auftakt“, stellte der TSG-Coach fest.

Zufrieden war Rickels vor allem mit der Anfangsphase seines Teams. Mit viel Tempo überraschte der Aufsteiger die Edewechter und kam somit immer wieder in die gefährlichen Räume, in denen die Ammerländer sich meist nur mit Fouls zu helfen wussten. Nach sechs Minuten führten die Gäste mit 5:3, dabei war Routinier Andre Haake gleich dreimal von der Siebenmeterlinie erfolgreich.

Erst als die Edewechter die Anfangsnervosität aus ihrem Spiel kriegen konnten, die Offensivsysteme durchdachter aufzogen und nicht mehr überhastet abschlossen, wurde der Abstand geringer. In der 15. Minute sorgte Renke Bitter beim 6:5 für die erste Führung der Gastgeber. Dass es insgesamt bei einer Partie mit wenigen Treffern blieb, lang an den konzentrierten Leistungen der beiden Defensivreihen und den starken Torhütern Finn-Luca Schwagereit (VfL) und Julius Bo Rackemann (TSG).

Somit war das 14:11, das Bitter kurz nach dem Seitenwechsel erzielte, für lange Zeit die deutlichste Führung der Gastgeber, die sich auch in Halbzeit zwei schwer taten. Für Gästetrainer Rickels spielte sich die entscheide Phase beim Stand von 19:17 für die Edewechter ab. In doppelter Unterzahl hielt die VfL-Defensive mehreren Angriffen stand und konnte anschließend die Führung sogar auf 20:17 ausbauen. „Aus dieser Situation müssen wir einfach mehr machen. Da haben wir eine große Chance liegen gelassen“, ärgerte sich Rickels.

So wahrten die Gastgeber ihre Führung, mussten aber bis in die Schlussphase zittern. Erst der Treffer von Hannes Wünsch in der 58. Minute zum 24:21 brachte die endgültige Entscheidung, weil die Gäste ihre verbleibenden Angriffe zu überhastet abschlossen und meist an der gut sortierten VfL-Defensive scheiterten.

„Wir hätten die Partie lieber deutlicher für uns entschieden. Da wir zu viele Chancen ausgelassen haben, haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht, machen aber weiter Fortschritte“, stellte Weihrauch fest